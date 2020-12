"Fortnite": C’est à quel point l’événement Galactus était épique à la fin de la saison 4

L’attente en valait la peine: la quatrième saison de « Fortnite » s’est terminée par une gigantesque explosion dévorant le monde. Apparitions invitées d’Iron Man, Thor et Wolverine, le son impulsif d’AC / DC et dans le rôle principal des joueurs – l’événement en direct pour la finale de la saison était épique!

« Fortnite » est connu bien au-delà des frontières de ses fans pour des événements live impressionnants qui font des vagues dans la communauté des joueurs à la fin d’une saison Battle Pass. La saison 4 a été dominée par les célèbres super-héros de Marvel: le dévoreur de monde Galactus a menacé de détruire le monde « Fortnite » – l’événement de mardi soir a finalement révélé son véritable objectif.

Les joueurs ont commencé sur le pont de l’Héliporteur, qui était cette saison comme un objet volant dans le ciel « Fortnite ». Galactus s’est finalement approché de la brume sur le bord de la carte et a averti bruyamment de sa faim – l’être cosmique Galactus se nourrit de l’énergie des planètes dans Marvel Comics. Lors de l’événement en direct, il était après le point zéro ou le point zéro, une sorte de noyau d’énergie sous la carte « Fortnite ».

Iron Man met les joueurs dans des bus de combat convertis en bombes

Après que le géant ait détruit l’héliporteur avec une énorme poignée de main, Iron Man a équipé les joueurs de jetpacks et a laissé chacun d’eux contrôler son propre bus de combat. Les bus scolaires, convertis en bombes avec des canons laser, étaient censés arrêter Galactus. Cela a à son tour envoyé des drones d’attaque alors qu’il commençait avidement à aspirer le point zéro.

Les joueurs se sont soudainement retrouvés dans une sorte de jeu de tir d’arcade, dans lequel ils ont dirigé le bus de combat à travers une séquence de vol à couper le souffle et ont tiré sauvagement sur des drones. La chanson « Demon Fire » d’AC / DC a basculé en arrière-plan – pas totalement sans problème pour les diffuseurs en direct et leurs enregistrements selon Twitch pourrait être supprimé ou désactivé pour des raisons de droits d’auteur. Epic Games en a également publié un à l’approche de l’événement Galactus avertissement approprié.

L’événement Galactus bat le record du joueur

Au final, avec le soutien actif des super-héros Thor et Wolverine, tout s’est bien passé: d’innombrables bombes de bus de combat ont été aspirées par Galactus. Après un merci personnel d’Iron Man aux joueurs, Galactus a ensuite disparu dans une explosion cosmique – la saison 4 était terminée. Pendant ce temps, la cinquième saison est déjà en cours, le thème: « Le Mandalorien »! Il semble que Disney ait finalement découvert « Fortnite » comme un canal de marketing pour lui-même.

L’événement a attiré plus de joueurs que jamais: Selon Epic Games 15,3 millions étaient là, plus que le plus grand événement « Fortnite » avec le musicien Travis Scott en avril, auquel ont participé 12,3 millions de joueurs. Les téléspectateurs sur les plateformes de streaming en direct ne sont même pas inclus dans ce chiffre.