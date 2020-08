Fortnite : Après l’App Store, Google retire aussi l’application de son Play Store

Suite à son retrait de l’App Store d’Apple, Fortnite a également été exclu du Play Store de Google pour Android. Plus tôt dans la journée, Epic Games a introduit en douce une mise à jour pour les versions iPhone et Android du jeu qui permet aux utilisateurs de payer Epic directement pour des achats dans l’application au lieu d’utiliser le système officiellement sanctionné pour les deux plateformes.

Ce qui a suivi a été une course folle : Apple a viré Fortnite de l’App Store, puis Epic a poursuivi Apple en justice, et enfin il y a eu une vidéo dans le jeu parodiant la propre publicité d’Apple “1984”, positionnant Apple lui-même comme étant le grand méchant de l’histoire.

Maintenant, Google est dans la place. Comme pour Apple, Google exige que les jeux utilisent le système Google Play pour les achats dans l’application. Bien que les règles du Play Store soient un peu plus laxistes que celles d’Apple en ce qui concerne les achats dans l’application, Google impose des limites aux jeux. C’est très clair : “Les développeurs qui proposent des produits dans un jeu téléchargé sur Google Play ou qui donnent accès au contenu d’un jeu doivent utiliser le système de facturation Google Play In-app comme mode de paiement”. Le système de Google est réduit de 30 %, tout comme celui d’Apple.

La mise à jour d’Epic, plus tôt dans la journée, est allée à l’encontre de cette règle, et bien que Google ait mis plus de temps qu’Apple à prendre la décision d’interdire Fortnite, les deux sociétés sont arrivées à la même conclusion.

“L’écosystème ouvert d’Android permet aux développeurs de distribuer des applications par le biais de plusieurs boutiques d’applications. Pour les développeurs de jeux qui choisissent d’utiliser le Play Store, nous avons des politiques cohérentes qui sont équitables pour les développeurs et qui assurent la sécurité du magasin pour les utilisateurs. Si Fortnite reste disponible sur Android, nous ne pouvons plus le rendre disponible sur Play Store car il viole nos politiques. Toutefois, nous sommes heureux de pouvoir poursuivre nos discussions avec Epic et de ramener Fortnite sur Google Play.”

Epic ne tient plus à faire machine arrière

Vous pouvez cependant toujours installer Fortnite sur Android. Epic lui-même dirige les visiteurs vers son site web, où ils peuvent soit télécharger Fortnite via l’application Epic Games, soit via le Samsung Galaxy Store sur les appareils Samsung. C’est différent de l’iPhone et de l’iPad, où il est désormais impossible d’installer le jeu si vous ne l’avez pas déjà fait.

L’éditeur du jeu vidéo Fortnite part en guerre contre Google et Apple https://t.co/Y08kgD5y1t pic.twitter.com/YDTo8cakHw — BFM Tech (@BFM_Tech) August 14, 2020

Epic a l’habitude de se battre avec Google au sujet de cette règle du Play Store. En août 2018, Epic a retiré Fortnite du Play Store de Google et a commencé à le distribuer directement. Cela n’est possible que parce qu’Android autorise les installations à partir de sources tierces, bien que ce processus semble un peu dangereux en raison des avertissements de sécurité qui apparaissent lorsque vous le faites. Dix-huit mois plus tard, Epic a capitulé et a remis Fortnite dans le Play Store de Google, non sans avoir fait des déclarations très acerbes sur le sujet. Voici la déclaration d’Epic d’avril 2020 :

“Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play par des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour. Des accords et des transactions restrictifs entre fabricants et transporteurs, les relations publiques de Google caractérisant les sources de logiciels tiers comme des logiciels malveillants. De nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer purement et simplement les logiciels obtenus en dehors de la boutique Google Play.”

Une application aussi populaire que Fortnite, installée par d’autres moyens – s’entend par là d’autres stores – pourrait réduire la centralité du Google Play Store sur Android – et peut-être accroître la fragmentation d’un concurrent. Il existe déjà des magasins concurrents – Samsung pousse son propre magasin à fond sur ses appareils Android, par exemple. Mais en général, le Google Play Store a été la source de logiciels de référence pour la plupart des gens. Et le sera encore pour longtemps au vu de la politique de Google.