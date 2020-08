Fortnite: à quoi peut-on s’attendre du prochain patch 13.40

L’arrivée d’un nouveau patch pour Fortnite génère toujours d’énormes attentes dans la communauté, pas seulement avant le nouveau contenu qui Jeux épiques peut entrer dans la bataille royale à travers cette mise à jour, mais pour toutes les informations qui fuient toujours sur l’avenir du jeu grâce à la communauté des dataminers.

Précisément, dans ce même article, nous nous concentrerons exclusivement sur les nouveaux ajouts qui ont été divulgués il y a quelques jours par des mineurs de données et qui pourraient se conformer à les principales actualités de la nouvelle mise à jour Fortnite 13.40, qui sera publié la semaine prochaine si les données dont nous disposons et que nous vous avons transmis récemment ils finissent par être vrais.

Nouveau contenu possible pour la mise à jour 13.40 de Fortnite

Le désireux de voitures

Cela fait une bonne poignée de jours depuis Jeux épiques a annoncé à la communauté que l’arrivée des nouvelles voitures de la saison 3 serait retardée de quelques semaines. Quelque chose qui nous fait penser que l’une des dates de lancement possibles de ces véhicules coïnciderait avec la première de ces véhicules en Fortnite. De plus, il est important de garder à l’esprit que, compte tenu du grand désir des joueurs de leur jeter le gant, ce serait un coup complet d’effet et relancerait la saison en cours du jeu.

Un nouveau mode de jeu lié aux voitures

Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est qu’une grande partie de ce que nous savons sur l’avenir de Fortnite a déjà été révélée par la communauté de dataminers du jeu, qui plongent dans les lignes de code du jeu pour faire de grandes découvertes. . Et précisément l’un d’eux avait à voir avec un type de course dans lequel les voitures de la saison 3 susmentionnées seraient impliquées. Vous pouvez en savoir plus sur ce même lien.

Nouveaux emplacements sur la carte

Malgré le fait que le niveau de l’eau doive redescendre pour révéler une zone non publiée de la carte qui correspondrait à l’Atlantide de Aquaman, il y a un autre emplacement qui a été divulgué il y a quelques jours et non seulement il est déjà apparu dans le jeu, mais il pourrait supposons le premier indice que nous avions avant la saison 4, selon les rumeurs.

L’emplacement en question se compose de un vaisseau astronaute qui se serait écrasé sur l’île et cela nous permet de réaliser une série de défis thématiques spécifiques liés au même domaine. À partir de là, juste Nous devrons vérifier si cette zone subit une quelconque modification dans le prochain patch 13.40. Ensuite, nous vous laissons avec une vidéo partageant le leaker connu iFireMonkey depuis le navire:

ShipSpace Ship | Niveau d’eau final☄️ Dans l’état actuel des choses, le vaisseau spatial de Craggy Cliffs est toujours sous l’eau. Avec le niveau d’eau final le 1er août, voici à quoi ressemblera cette petite île: pic.twitter.com/bjjsZRRTPI – FireMonkey • Intel Fortnite 🎄 (@iFireMonkey) 30 juillet 2020

Nouveau lot de défis et d’articles cosmétiques dans le magasin

L’arrivée d’une nouvelle mise à jour Fortnite Cela implique l’activation en jeu de la série de défis qui émergent chaque jeudi dans la bataille royale et avec lesquels nous pouvons obtenir de grandes quantités de points d’expérience pour le Battle Pass. Aussi, nous ne pouvons pas oublier les nombreux objets cosmétiques qui arriveront dans le jeu et qui iront au magasin dans les jours qui ont suivi la sortie du patch afin que nous puissions les obtenir pour une poignée de dollars. Nous vous rappelons que vous pouvez vous les procurer au meilleur prix du marché grâce à Eneba à travers cela même lien.

