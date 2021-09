Forspoken sort avec une nouvelle bande-annonce au PlayStation Showcase

Square Enix n’a pas manqué une occasion de présenter l’un de ses prochains poids lourds. Ne manquez pas la bande-annonce de Forspoken pour le PlayStation Showcase, qui arrivera en 2022.

Si vous attendiez quelque chose de Square Enix, vous ne serez pas en reste, car nous avons une bande-annonce pour Forspoken du PlayStation Showcase. Et il nous a plongé un peu plus dans son histoire, son univers immense et son gameplay.

Nous connaissions déjà un peu l’intrigue. En gros, Frey Holland, le protagoniste, se retrouve dans le monde d’Athia, vous savez comment. Après avoir franchi un portail depuis New York, la jeune fille devra apprendre à s’entendre avec « Cuff », son seul allié dans cet endroit fou qui l’aidera à utiliser la magie et à explorer les environs.

Dans la vidéo qu’ils nous ont laissée aujourd’hui, nous avons pu voir plus en détail comment fonctionnent les compétences de notre fille. Et ce ne sont certainement pas du mucus de dinde. Frey utilisera des capacités élémentaires et manipulera la terre, l’eau ou le feu, entre autres. Le résultat est des sorts qui sont, pour le moins, visuellement impressionnants.

Comme si cela ne suffisait pas, force est de constater que le monde d’Athia est vaste, vaste et très vivant. Quelque chose qui frappe beaucoup en raison de son gameplay, axé principalement sur l’action. Ce n’est pas pour rien que beaucoup d’entre nous ont pensé que c’était le saut définitif dans ce genre Final Fantasy alors que nous ne savions toujours pas de quoi il s’agissait.

Le titre japonais arrivera sur PlayStation 5 en exclusivité l’année prochaine. En fait, s’il y a quelque chose que la bande-annonce nous a laissé, c’est une première date approximative pour son lancement. En ce moment, et si les retards ne vous retardent plus, nous nous reverrons ici à printemps de l’année prochaine.