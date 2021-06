Forspoken, exclusif à la console PS5, vise à être le meilleur jeu en monde ouvert de tous les temps

Square Enix a de grandes ambitions pour Forspoken, son nouveau jeu de rôle et d’action exclusif à la console PlayStation 5. S’exprimant dans le cadre d’un morceau pour la technologie FidelityFX Super Resolution d’AMD, le patron du studio Luminous Productions Takeshi Aramaki a expliqué que l’objectif du développeur est « d’obtenir les visuels de la plus haute qualité jamais vus dans un jeu en monde ouvert ». Compte tenu du contexte de la vidéo, Aramaki poursuit en expliquant comment l’alternative DLSS aide l’équipe à y parvenir.

Pour simplifier un algorithme extrêmement compliqué, FidelityFX Super Resolution utilise l’apprentissage automatique pour reconstruire des images de résolution inférieure et les produire avec plus de clarté. Cela signifie que, essentiellement, les jeux peuvent atteindre la 4K sans exiger la puissance de calcul requise pour produire la résolution de manière native. Cela donne plus de marge aux développeurs pour créer des mondes plus grands et plus denses, tout en garantissant une bonne qualité d’image à 60 images par seconde.

« Je pense que la philosophie GPU Open d’AMD élève les normes techniques de l’ensemble de l’industrie du jeu, ce qui profite à son tour à tous les joueurs », a ajouté Aramaki. « Nous avons hâte que les joueurs mettent la main sur Forspoken et découvrent les graphismes de nouvelle génération rendus possibles par FSR. » En supposant que vous ne puissiez pas attendre, cependant, il y a quelques nouvelles (très) brèves informations sur le gameplay intercalées dans la vidéo ci-dessus, qui devraient vous mettre en appétit avant la prochaine grande vitrine du titre.