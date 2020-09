Formule 1. Renault change le nom de son équipe en Alpine F1 Team

Jusqu’à présent, arborant le nom de Renault F1 Team, l’équipe de France de Formule 1 s’apprête à changer de nom à partir de 2021. Cherchant à profiter du lien ombilical que la petite marque de Dieppe entretient avec la compétition, l’équipe du constructeur du rhombus sera renommé Alpine F1 Team.

Reborn en tant que marque de propositions sportives, Alpine revient ainsi dans la compétition en donnant le nom au châssis de la voiture. Alors que le moteur devrait conserver le nom de Renault et E-Tech.

Également considéré comme un moyen d’accélérer le développement et la croissance d’Alpine, ce changement dans l’équipe de Formule 1 devrait déjà se produire pour la prochaine saison 2021.

S’exprimant dans un communiqué, le directeur du Renault DP World F1 Team, Cyril Abiteboul, commente que «ce changement intervient à un moment clé de la trajectoire de l’équipe, mais aussi de ce sport. Alpine apportera au paddock une nouvelle «sensation», de nouvelles valeurs et de nouvelles couleurs, un esprit de compétition d’autres univers et une agilité créative française ».

Rappelant que «le nouveau cadre réglementaire et financier de 2022 avec l’application de la limite budgétaire (plafond budgétaire), mettra fin à l’augmentation des dépenses et pourra mieux apprécier les mérites sportifs des équipes », assure Abiteboul que« Alpine a une place en Formule 1 et avec l’ambition de pouvoir gagner. »

Le même avis a le nouveau PDG du groupe Renault, Luca de Meo, pour qui Alpine “est une marque de rêve qui rencontrera les plus grands noms du sport automobile, pour réaliser des courses spectaculaires pour les vrais amoureux”. Depuis, dans le paddock de F1, la marque de sport française cherchera à affirmer «ses valeurs: élégance, ingéniosité, audace».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂