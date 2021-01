Formes alternatives de jeu. Briser les barrières

On ne joue pas toujours comme les développeurs l’ont pensé et des formes de jeu alternatives naissent dans des jeux vidéo moins attendus.

L’être humain est un être de coutumes, disent-ils, mais ce n’est pas toujours comme ça. Surtout, c’est un être curieux et, en termes de partie ludique de la vie, très expérimental. Pour certains joueurs, le jeu vidéo échoue, et donc ils inventent formes alternatives de jeu, brisant ainsi les barrières imposées par leurs limites.

Et il est vrai que les haut-parleurs que supposent des plateformes comme YouTube ou Twitch contribuent à vulgariser ces modes de jeu, où émergent de plus en plus de défis ou une communauté plus forte autour de cette façon d’aborder les jeux vidéo. Aujourd’hui, nous voulons passer en revue certains des plus célèbres.

La saga Soulsborne et ses multiples approches

Sans aucun doute, les jeux de Hidetaka Miyazaki sont l’un des plus exploités à cet égard. La saga Dark Souls, avec Bloodborne et Sekiro, a des millions de fans et une scène de plus en plus grande dans le monde du streaming. Alors que Demon’s Souls a récemment présenté un remake sur PS5, le manque de nouvelles d’Elden Ring incite les fans de la série à explorer de nouvelles façons de jouer.

Les No-Hits sont de plus en plus connus au sein de la communauté. Pour mettre un peu en contexte, les jeux de FromSoftware sont parmi les plus difficiles de l’industrie. S’il est vrai qu’il s’agit d’un sentiment initial très puissant, une fois que vous connaissez les tenants et les aboutissants de son gameplay, vous vous rendez compte qu’il existe de nombreuses façons de rompre le jeu et de le rendre beaucoup plus facile. C’est ainsi qu’est né le No-Hit, qui consiste à passer le jeu sans recevoir un seul coup et sans que votre vie ne soit diminuée par des ennemis ou des pièges sur scène. Attention, cela ne vaut pas la peine de bloquer de tels coups.

Peut-être que le défi de terminer une Dark Souls dans No-Hit est le plus célèbre et le plus compliqué, mais il y en a d’autres qui sont plus gérables. Par exemple, de nombreux joueurs décident de jouer sans bloquer et sans rouler. D’autres utilisent les pires armes du jeu, comme une cuillère à soupe dans Dark Souls II. Aussi, comme c’est le cas avec celui qui signe cet article, il y a ceux qui décident de passer le jeu au niveau le plus bas possible, ajoutant ainsi de la difficulté à un titre déjà difficile.

De multiples mécanismes et façons de jouer au même jeu sans avoir besoin d’ajouter des mods externes: tout se joue sur les bases d’origine. Cependant, il y avait un jeu qui pensait à ces joueurs qui recherchent le défi au-delà de ce qui était offert dans la première couche du jeu, et il ne pouvait être autre que Dark Souls II. La suite de son prédécesseur légendaire a ajouté trois façons d’ajouter de la difficulté au jeu. Le premier serait le pacte des champions, qui rendait les ennemis plus difficiles, étant quelque chose de simple mais efficace. Non content de cela, ils ont décidé d’ajouter deux récompenses en forme d’anneau qui ne peuvent être obtenues qu’en terminant le jeu de deux manières différentes: une fois sans activer les feux de joie et une fois sans mourir dans tout le jeu. Et il y a ceux qui le font en même temps. Une folie.

Le rôle qui traverse les frontières

Une bonne chose à propos des jeux vidéo est qu’ils nous permettent de jouer constamment des rôles. Que nous soyons Lara Croft explorant des tombes, un dragon violet idiot comme Spyro ou une golfeuse professionnelle comme Abby, nous entrons dans la peau de personnages que nous ne serons jamais.

Ensuite, nous avons des jeux de rôle et, avec eux, la possibilité de façonner notre personnage. Dans Skyrim, nous pourrions être un elfe noir qui aimait la nécromancie et se tenait en faveur des Stormcloaks dans la guerre civile (qui va avec les impériaux?). Ou dans Fallout, que nous pourrions rejoindre différentes factions ou faire cavalier seul, en tant qu’autonome post-apocalyptique, mais si nous voulons retirer cela des jeux de rôle … que faisons-nous?

Et c’est là qu’est né l’un des mods dont je me souviens le mieux de mon adolescence: le SAMP. San Andreas Multi Player a ajouté un mode en ligne au célèbre jeu Rockstar. Bien sûr, rien de tout cela n’était officiel, mais une très grande communauté a été créée autour du mod et les serveurs les plus divers sont apparus là où les modèles de rôle se sont démarqués.

La vérité est que ces serveurs étaient assez curieux. Vous êtes entré et ils vous ont attribué un rôle, généralement lié à un emploi à faible salaire, afin que vous puissiez grimper et pouvoir accéder à de meilleures choses. Parce que c’est une autre, le mod a ajouté des propriétés, son propre véhicule, etc. C’était bien, mais personnellement, faire des tâches répétitives m’ennuyait juste pour avoir un meilleur rôle.

Et grâce à ce mod, GTA Online est né, un mode de jeu GTAV conçu par Rockstar elle-même où le joueur a eu plus de liberté pour créer une personnalité. Bien sûr, cela a duré un certain temps, mais à la fin GTAV Roleplay a fini par sortir, un mod où nous avons vu une grande évolution de ce que nous avons vécu avec le SAMP, mais cette fois avec une communauté beaucoup plus large

La rouille fait maintenant fureur grâce à EGOLAND et aux différents influenceurs auxquels ils jouent. C’est un jeu de survie, mais une nouvelle variante est apparue sur le serveur susmentionné. Nous parlons de la façon dont des personnages célèbres sur Twitch comme Ibai, Rubius ou Chuso y jouent. Il y a quelque temps, nous avons vu comment sur le serveur, certains joueurs se sont éloignés de la façon habituelle de jouer pour créer une sorte de First Dates avec le service d’un kebab. Tout est créativité lorsqu’il s’agit de s’amuser.

En parlant de mods, il ne faut pas oublier un mod très célèbre de la saga des âmes précitée: le randomizer. Ce mod consiste à randomiser tous les ennemis du jeu, ce qui vous permet d’affronter les boss finaux dans des zones très peu pensées pour eux. Un mod qui plus qu’un défi, se joue pour le rire.

Routes pacifistes et Nuzlockes

Ok, il est vrai que cela ne «casse» pas le gameplay en tant que tel puisque cela est envisagé dans de nombreux jeux de rôle, mais la vérité est que ce ne sont pas du tout les itinéraires les plus utilisés. Des jeux comme Skyrim, Fallout ou The Outer Worlds, ont la possibilité de passer le jeu sans tuer personne, même si le jeu vous oblige à le faire.

Bien qu’il soit vrai qu’ils vous donnent toujours cette possibilité, son exécution est vraiment compliquée et dépend de nombreuses variables et pas toujours des attributs du joueur. Vous devez également prendre en compte les souhaits du joueur lui-même, ou est-il facile de ne pas faire sauter la cervelle d’un légionnaire lorsque vous jouez à Fallot New Vegas?

Et c’est que même la saga Pokémon présente ce type de défis. Les «nuzlockes» sont des règles auto-imposées par les joueurs dans chaque jeu dans les différents jeux de la saga Pokémon. Qu’il s’agisse de l’incapacité de soigner vos bestioles, d’utiliser certaines attaques ou de s’en tenir exclusivement à un type de pokémon, ces règles sont aussi inconstantes que le joueur le souhaite et permettent des défis personnalisés. Imaginez devoir aller à la Pokémon League avec un métapode, fou.

En général, les jeux vidéo sont destinés à être joués de manière très spécifique, mais le joueur est expérimental par définition. D’où les modes de difficulté et les défis que chaque jeu comprend, de la nécessité d’offrir au joueur une manière alternative de jouer.

C’est pourquoi des jeux comme DayZ ou Fortnite sont nés, du besoin des joueurs d’explorer différentes formes de jeu en son sein. Quelque chose d’unique dans ce divertissement et impossible à extrapoler à d’autres car, au final, c’est le joueur qui décide comment jouer et comment interpréter le jeu.

Et cela, les développeurs le savent. Plus vous donnez de liberté au joueur, plus les variations de jeu seront importantes, donnant au jeu une vie presque infinie. Minecraft est sorti en 2009 et aujourd’hui, plus de 11 ans plus tard, il est toujours joué de milliers de façons différentes. La vie utile de l’art que supposent les jeux vidéo dépend du joueur, et tant que les bases sur lesquelles nous construisons sont bonnes, il n’y aura pas de limite ni de fin à ce que nous aimons le plus faire: jouer.