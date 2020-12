Ford et Hermotor fournissent 15 véhicules à la «flotte solidaire» de Montepio

Dans le cadre du projet «Frota Solidária» Montepio, Ford et Hermotor ont livré 15 véhicules Transit Custom Kombi à la Fondation Montepio, qui sont destinés à être utilisés par les institutions privées de solidarité sociale dans leurs actions de soutien social.

Ford Lusitana et le concessionnaire Hermotor ont fourni 15 véhicules Transit Custom Kombi à la «flotte solidaire» Montepio, destinés à soutenir l’activité d’un nombre égal d’institutions privées de solidarité sociale (IPSS) dans notre pays.

L’initiative «Frota Solidária» est le résultat d’un projet de la Fondation Montepio, qui acquiert des véhicules, à des conditions particulières, puis les propose à IPSS.

Les 15 Douanes de Transit ont été transformées par la société spécialisée Auto Ribeiro, qui leur a fourni les équipements nécessaires pour mieux remplir leurs fonctions.

Les institutions qui ont reçu les nouveaux véhicules du projet «Flotte de solidarité» 2020 de la Fondation Montepio disposent désormais d’un autre outil pour lutter contre l’exclusion sociale, observée dans de nombreuses régions du pays, et toucher ceux qui en ont le plus besoin: personnes handicapées, enfants et les jeunes issus de milieux défavorisés et les personnes âgées qui n’ont ni moyens ni réseau de soutien.

Aide sociale

Les 15 IPSS bénéficiaires sont: Santa Casa da Misericórdia de Vagos, Santa Casa da Misericórdia de Boticas, Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses, Nª Sra. Do Mar Social Solidarity Association, S. Lázaro Parish Social Center, Engenho – Association de développement local de Vale do Este, Centre social N. Sra. Das Neves de Malpica do Tejo, Centre social de Qta. De Monterroso de l’Association humanitaire des pompiers volontaires de S. Romão, Amitei – Association de solidarité sociale de Marrazes, Kastelo – Association au milieu de rien, Centre pour les retraités et les personnes âgées de la vallée d’Amoreira, Centre social paroissial de Deão, Association de solidarité sociale , Loisirs et Sports de la Paroisse de Vila Chã de Sá, CERCIGUI – Coopérative d’Education et de Réhabilitation des Citoyens Handicapés de Guimarães, CRL, Patronato de Nossa Senhora da Bonança.

«Ces unités livrées aujourd’hui à Frota Solidária Montepio sont le résultat du partenariat établi entre Hermotor et Auto Ribeiro», déclare Raul Herculano, administrateur Hermotor.

«Ces IPSS sont mieux servis aujourd’hui avec ce produit Ford, qui présente de grandes innovations technologiques et se traduira par des économies importantes dans son utilisation quotidienne», souligne-t-il.

