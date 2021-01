Ford a développé un système de sécurité pour les publicités connectées

Ford a développé le Guard Mode, un système de sécurité pour les véhicules utilitaires connectés, alertant les utilisateurs via l’application FordPass Pro, en cas d’entrée incorrecte dans la cabine, d’ouverture du capot ou de la soute ou d’allumage du moteur.

Ford a développé un système de sécurité pour les véhicules utilitaires connectés, Guard Mode, qui surveille les véhicules en temps réel, alertant les gestionnaires de flotte, les propriétaires et les conducteurs des problèmes de sécurité potentiels via un smartphone.

Le mode Guard est la première fonctionnalité activée par Ford avec une mise à jour logicielle à distance (par liaison radio), accessible via l’application pour smartphone FordPass Pro.

Lorsqu’il est activé, après les heures de bureau ou le week-end, le mode garde utilise plusieurs capteurs pour détecter une personne entrant dans le véhicule, ouvrant le capot ou le compartiment moteur ou allumant le moteur. Si cela se produit et en utilisant le modem FordPass Connect du véhicule, le système envoie une notification d’avertissement au smartphone du propriétaire.

Le système est prêt à envoyer une alerte si le véhicule est déverrouillé ou si le moteur est démarré avec une clé. Dans un système classique, ces situations n’activent pas l’alarme du véhicule, mais dans le cas du mode Garde, cela peut être extrêmement utile en cas de vol ou de clonage d’une clé.

Mode de garde bientôt disponible

Fonctionnalités du mode Garde, dans le app FordPass Pro, le nombre de fois où le véhicule a été accédé, les raisons qui ont conduit à l’activation de l’alarme, le moment où elles se sont produites et le dernier emplacement connu du véhicule.

Les utilisateurs de l’application FordPass Pro pourront bientôt programmer l’activation du mode Guard. Ford continue de collaborer avec les propriétaires et les partenaires pour développer davantage de fonctionnalités qui assurent une plus grande tranquillité d’esprit à ceux qui dépendent de leur véhicule et de son contenu pour exercer leur métier.

Le mode de protection est basé sur les notifications d’alarme FordPass Pro existantes, y compris l’alerte de vol de remorque, qui envoie une alerte si la remorque est détachée lorsque le véhicule est verrouillé.

Mises à jour à distance

Ford a également annoncé qu’il commencerait à fournir aux clients, à distance, de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de qualité pour les véhicules des clients dès qu’ils seront disponibles, augmentant ainsi la productivité et réduisant les temps d’arrêt dans les centres de service.

En tant que début absolu dans le segment des véhicules utilitaires, le mode Guard sera la première nouvelle fonctionnalité à être activée par une mise à jour logicielle en direct (OTA).

Les mises à jour logicielles régulières en mode OTA utiliseront le modem FordPass Connect, qui est devenu la norme sur la grande majorité des véhicules utilitaires Ford. L’abonnement aux services de véhicules connectés FordPass Connect comprend une large gamme de fonctionnalités de productivité et de commodité à distance via l’application FordPass Pro, y compris le mode Guard, désormais gratuit pour les clients européens.

