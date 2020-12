Foo Fighters et les batteurs de Perl Jam forment leur nouveau groupe: Nighttime Boogie Association | 45S

Roulement de tambour s’il vous plaît. Quelque chose qui ne manque pas à ce nouveau groupe. Il s’agit de Association Boogie nocturne, Le nouveau groupe de batteurs de Foo Fighters, Taylor Hawkins, et celle de Confiture de perles, Matt Cameron. Couple qui travaille ensemble depuis 2019 sur l’hommage à Chris Cornell (le leader de Soundgarden). Événement dans lequel ils ont joué ensemble « The Day I Tried to Live » avec Taylor au chant.

C’était un point important car, bien qu’ils se connaissaient déjà (comme c’est souvent le cas dans l’industrie), le projet a commencé à prendre forme à partir de cette présentation. Pourtant, le processus n’a pas été facile. Et il fallait s’y attendre, car ce type de projet (entre membres de groupes célèbres et qui sont encore en mouvement) est généralement compliqué par les horaires que chacun gère. Cependant, cela n’a pas mis l’initiative de côté et ils ont continué à travailler ensemble dans le home studio de Hawkins. Ils faisaient tous les deux partie du groupe et ça continuait avec cohérence. Mais tout cela a dû s’arrêter à cause du confinement par le coronavirus.

Malgré cela, ils ont décidé de continuer, mais maintenant à distance. Ainsi, chacun avançant ses rôles, ils ont réussi à terminer deux chansons qu’ils n’ont pas hésité à présenter ce mois-ci. Ils traitent des sujets « Le chemin sur lequel nous sommes » et « Vieux».

Ce qui est intéressant, c’est la façon dont ces tâches ont été réparties. Bien que leurs rôles aient tendance à se concentrer sur la batterie, ils excellent également dans d’autres aspects musicaux. Par exemple, sur « Long In The Tooth », Hawks s’est concentré sur les paroles et Matt sur la musique. Tandis que, sur l’autre question, le membre de Pearl Jam a écrit la musique et les paroles en jouant à la batterie, à la guitare et à la voix. Alors que Hawkins n’a pris la batterie que dans l’intro de la chanson et s’est concentré sur les voix principales et les claviers.

Même ainsi, cette nouvelle formation prend encore du temps pour faire du nouveau matériel car ils ont leurs propres engagements dans leurs groupes respectifs. Pour lui, ils continueraient à travailler sur des démos à présenter dans les six à huit prochains mois.

Mais juste ça, donnons-le; Ils n’ont pas encore commenté quelque chose lié à un album plus long. Et en fait, cette fois est (très) acceptable pour l’idée et le but du groupe: le faire pour le plaisir. Hawkins a commenté: « Matt et moi n’avons pas l’intention d’acheter des hôtels particuliers avec ça. »

Dans une interview pour le magazine Rolling Stones, le batteur de Foo Fighters a raconté comment la première chanson avait commencé: «Il m’a envoyé une petite boîte à rythmes funky avec des guitares Foghat et je l’ai juste coupée sur l’ordinateur, comme Nous le faisons aujourd’hui, et nous créons juste une chanson avec. «

De plus, elle a ajouté: « Je l’ai envoyé à Matt et il a dit: » C’est vraiment cool. » Et j’ai dit: « Tu vas y mettre une vraie batterie, non? » Nous sommes deux batteurs dans probablement deux des plus grands groupes de rock de la planète en ce moment, et nous n’aurons pas de piles réelles. C’est quelque chose de génial »

Et, comme nous l’avons réalisé, il y a une grande admiration de Taylor envers Matt. Une grande partie est due à sa grande polyvalence musicale et à la façon dont il porte: «Matt est aussi un grand guitariste. En tant que musicien, je déteste ça. C’est si bon! Quand il a mis la piste de batterie pour «The Path We On», il a dit: «Eh bien, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de ce que je vais faire», et la deuxième prise est vraiment incroyable. Duh! Et tu ne savais même pas ce que tu allais faire. «