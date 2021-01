Foo Fighters démarre l’année avec une nouvelle chanson | 45S

Chauffer les moteurs. Foo combattants a sorti une nouvelle chanson pour le plus grand plaisir de tous ses fans, entamant ainsi une nouvelle année avec la force qui les caractérise comme ceux menés par Dave Grohl.

Il s’agit de «No Son of Mine», la nouvelle chanson du groupe qu’ils utilisent pour promouvoir leur nouvel album Medicine At Night, qui sortira en février prochain. Allez-y en 2021 si vous partez du bon pied.

C’est le genre de chanson qui réside en chacun de nous et si cela a du sens à l’époque, nous la laissons sortir. Sur le plan lyrique, il vise à critiquer l’hypocrisie des leaders moraux, des personnes qui sont coupables d’avoir commis les crimes contre lesquels ils sont censés être », explique Dave Grohl, faisant référence à la chanson.

De même, Dave était très enthousiasmé par la première de cette nouvelle œuvre, comme le montre une interview avec Kerrang.

«Quand nous avons terminé l’album, c’était exactement ce que nous voulions qu’il soit. Nous avons commencé à penser à cet album et à l’écrire il y a presque deux ans, et nous l’avons enregistré d’une manière que nous n’avions jamais fait auparavant; Nous ne sommes pas assis dans une pièce pour répéter et écrire ces chansons », dit-il.

«Pour moi, il y a des chansons sur l’album qui ont leurs racines dans Sly & The Family Stone, ou David Bowie, ou The Power Station, et ainsi de suite. Nous nous sommes en quelque sorte appuyés sur un grand nombre de ces références et influences vraiment énergiques pour assembler celle-ci, et nous nous sommes surpris », dit-il.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec « No Son Of Mine », quoi de neuf sur Foo Fighters.