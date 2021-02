Foo Fighters: Dave Grohl ne se demande pas ce que penserait Kurt Cobain

Ce vendredi (5 février), Foo combattants célèbrent le lancement de « Médecine à minuit», Son dixième album studio qui atteint ses fans après quelques retards liés à la pandémie et dont le leader et chanteur Dave Grohl a partagé quelques impressions sur ce matériel musical.

Lors d’un entretien récemment mené par NME, il serait fait référence aux déclarations de Paul Mccartney, qui à ce jour assure qu’il pense à John Lennon et la façon dont il ferait les choses lors de la composition de sa nouvelle musique, et on lui demanderait Grohl si la même chose ne se produit pas avec Kurt Cobain, chef de son ancien groupe Nirvana.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Weeknd n’aura pas d’invité spécial au spectacle du Super Bowl

« Non, je ne le fais pas. Et je vais vous dire pourquoi », assure-t-il Grohl. «Depuis 25 putains d’années, c’est quelque chose pour lequel j’ai été jugé depuis le début. Vous devez comprendre que c’est un endroit dangereux. Vous ne pouvez pas créer ou juger quelque chose selon les normes de quelqu’un d’autre. «

Le musicien se souvenait ensuite de la peur qu’il ressentait en octobre 1994, lorsqu’il est allé au studio de Seattle pour enregistrer le premier album de Foo combattants, qui a été publié l’année suivante. « C’est drôle parce que j’ai gardé ce petit projet secret bien avant qu’il ne devienne un groupe, et l’une des raisons était la peur que les gens le jugent. »

Le musicien assure qu’il y avait une certaine sécurité à garder ses enregistrements de démo pour lui, ce qui serait un déclencheur pour former son propre groupe et laisser le passé derrière lui.

Le groupe représente vraiment cette continuation de la vie parce qu’ils ne voulaient pas rester à cet endroit pour toujours et qu’ils ne pouvaient pas. J’aurais étouffé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Principe: Travis Scott partage des détails sur sa piste « Le plan »

« Médecine à minuit« A neuf chansons complètement nouvelles et dure environ 37 minutes sous la production de Greg Kurstin. Grohl le décrirait précédemment comme « un album de fête » en le comparant à « Dansons » de David Bowie.

Foo combattants Ils s’attendaient à fêter largement leurs 25 ans en tant que groupe en 2020, mais leurs tournées ont été annulées en raison de l’émergence de la pandémie.Ils espèrent donc actuellement que 2021 aura des conditions plus favorables pour revenir sur scène.