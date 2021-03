Fonctionnalité: Meilleure musique PlayStation de février 2021

Bien sûr, aucun mois ne se passera sans quelques matchs remarquables, mais ce mois de février était très léger. Où est toute la nouvelle musique géniale, demandez-vous peut-être. Eh bien, il n’y en avait pas vraiment beaucoup, vraiment. Février était … disons simplement que c’était maigre. Pour ne pas dire qu’il n’y avait rien du tout, mais ne soyez pas surpris de voir une liste plus charnue pour mars.

Le premier titre de Little Nightmares avait une identité forte, et la musique en était une facette majeure. L’exploration de la beauté envoûtante de The Maw a été exacerbée par les mélodies effrayantes et déconcertantes de Tobias Lilja. Cela reste tout à fait le cas en ce qui concerne la suite solide de Tarsier Studios, un jeu qui présente aux joueurs une multitude de nouveaux environnements, et peut-être encore plus séduisant, de nouvelles spécialités mélodiques à se régaler.

Cette deuxième version ne devrait surprendre personne. Les titres Persona sont réputés pour de nombreuses raisons, et l’une des plus importantes est la musique. Cela s’applique bien sûr à ce dernier titre Persona 5, Strikers. L’approche de Dynasty Warriors adoptée cette fois-ci répond à des attentes plutôt élevées, et la musique ne fait pas exception. Bien que le compositeur régulier de Persona, Shoji Meguro, n’ait pas pris les rênes du titre dérivé, l’équipe de composition d’Atsushi Kitajoh (qui n’est pas étranger à Persona), Gota Masuoka (compositeur de Dynasty Warriors 9) et Ayana Hira sont tout à fait à la hauteur de la tâche..

Alors oui, un mois plutôt pénible pour le contenu musical, mais au moins il y a encore quelques sorties remarquables à parcourir, non? En espérant une mars plus chargé!