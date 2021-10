Fonctionnalité : Les meilleurs clones de Super Smash Bros. sur PlayStation

Pouvez-vous jouer à Super Smash Bros. Ultimate sur PlayStation ? Eh bien, non, vous ne pouvez pas. Le combattant de plate-forme super populaire est une exclusivité Nintendo, ce qui signifie que vous n’allez pas opposer Luigi à Mewtwo de si tôt sur votre PS5. Le jeu comporte plusieurs personnages qui sont apparus dans (et sont même associés à) des jeux PlayStation – Cloud, Ryu, Bayonetta, Kazuya et Joker pour n’en nommer que quelques-uns – mais le jeu reste verrouillé sur Nintendo Switch. Heureusement, les clones de Smash en herbe ne manquent pas sur les systèmes PlayStation qui pourraient valoir votre temps.

Ci-dessous, nous avons compilé une liste des meilleurs jeux Smash (qui ne sont pas Smash) sur les plates-formes de Sony, afin que vous puissiez commencer à envoyer des adversaires voler hors écran et gratter cette démangeaison de bagarreur de fête. Sans plus tarder, commençons par le plus évident.

Sony a fait une vaillante tentative de suivre les traces de Super Smash Bros avec PS All-Stars, mais il n’a pas opté pour un simple copier-coller. Au lieu de simplement imiter le gameplay et la mécanique du combattant de Nintendo, le développeur SuperBot Entertainment a essayé de se différencier. Au lieu de construire un pourcentage de chaleur et de provoquer des sonneries, les joueurs infligeraient plutôt des dégâts pour créer un super compteur, et avec ces supers, vous pourriez alors marquer un kill. C’était un système intéressant, et le jeu était finalement assez amusant, même s’il n’a pas décollé comme Sony l’avait probablement prévu.

La liste des personnages laisse beaucoup à désirer, et elle s’est lancée en se sentant un peu insuffisamment cuite. Pourtant, cela reste une perte de temps amusante avec des amis en multijoueur local. Les scènes hybrides créent des toiles de fond chaotiques, et l’action peut être tout aussi frénétique que le bagarreur de Nintendo avec le bon groupe. Le seul inconvénient est qu’il n’est pas disponible sur PS5 ou PS4 ; vous aurez besoin de déterrer une PS3 ou Vita pour celui-ci.

Ce combattant de plate-forme économique fait entrer Nicktoons dans la formule Smash. Combinant des personnages comme SpongeBob, Ren & Stimpy et Teenage Mutant Ninja Turtles, c’est un jeu qui se rapproche un peu plus du genre de base. Chaque combattant a trois attaques légères, fortes et spéciales, et l’objectif est d’envoyer les ennemis voler après avoir accumulé leur pourcentage de dégâts. C’est l’un des jeux les plus proches de Smash sur cette liste, bien qu’il n’ait évidemment pas les mêmes prouesses de présentation.

Un défaut majeur ici est le manque total de travail vocal et de musique reconnaissable. Même si ce jeu se joue assez bien, le fait que les personnages restent silencieux à tout moment est un peu rebutant, et vous n’entendrez pas non plus de chansons nostalgiques sur le thème des dessins animés. Il manque peut-être un peu de polissage, mais il est plus proche de combler cet espace en forme de Smash que vous ne le pensez. Nickelodeon All-Star Brawl est disponible sur PS5 et PS4 – il vient de sortir, en fait – alors jetez-y un coup d’œil.

La tentative d’Ubisoft de pénétrer dans cette marque particulière de jeux de combat est Brawlhalla. C’est un combattant de plate-forme gratuit avec un mélange de personnages originaux et de grandes stars invitées, telles que Lara Croft et Rayman. Encore une fois, la victoire nécessite que vous éliminiez les adversaires de l’arène après avoir accumulé leurs dégâts, ce qui signifie que cela peut parfois ressembler beaucoup à Smash. Différents personnages et armes détermineront le moveet, donc chaque combattant n’est pas complètement unique, mais il y a suffisamment de variété pour que vous trouviez un principal.

Le jeu est également livré avec un certain nombre de modes supplémentaires si vous voulez essayer quelque chose d’un peu différent. Les modes basés sur le sport mettent l’accent sur le jeu en équipe et sur le fait de marquer des points plutôt que sur les éliminations, ce qui constitue une bonne alternative. Comme mentionné, c’est un jeu gratuit, vous n’avez donc pas besoin de payer un centime pour y jouer. Cela signifie que la présentation n’est pas aussi fluide que dans le jeu de Nintendo, mais l’action elle-même est agréable et accessible. Il est disponible sur PS4 et jouable sur PS5 via une rétrocompatibilité.

Brawlout un combattant de plate-forme indépendant qui propose également un mélange de personnages nouveaux et établis. Les stars invitées figurent dans d’autres versions indépendantes, telles que le Drifter de, euh, Hyper Light Drifter, The Beheaded de Dead Cells et Yooka-Laylee. Le résultat net est une liste assez unique qui plaira certainement aux fans d’indies.

Le gameplay manque peut-être un peu d’un avantage et d’un retour visuel décent, mais c’est finalement un bagarreur décent qui s’en tient à la formule éprouvée établie par Smash Bros. Il propose un multijoueur local et en ligne et une poignée de modes pour essayez, donc il y a une bonne quantité pour vous tenir en haleine. Brawlout est disponible sur PS4 et sur PS5 via une rétrocompatibilité.

Il s’agit d’une autre tentative de rotation indépendante sur le combattant de plate-forme, bien que celui-ci n’atteigne pas tout à fait le but. Il présente un certain nombre de personnages de jeux indépendants reconnaissables, même plus que Brawlout. Des personnages comme le Pénitent de Blasphemous, Owlboy, Juan de Guacamelee et bien d’autres renforcent une programmation décente.

Malheureusement, le jeu ne résiste pas vraiment à l’examen. Un combat médiocre et un manque de présentation signifient que c’est facilement le jeu le plus faible de cette liste. Pour être honnête, ce n’est ici que par politesse. Une tentative a été faite ici, mais malheureusement, elle ne s’accumule tout simplement pas. Pourtant, si vous avez envie de tenter le coup (vous masochiste), il est disponible sur PS4 et PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

Finissant sur un gémissement là-bas, mais faites simplement défiler vers le haut pour des moments plus heureux. Quoi qu’il en soit, cela le fait pour notre liste de combattants de type Smash sur PlayStation. Lequel est votre préféré? En jouez-vous régulièrement ? Cliquez sur la section commentaires ci-dessous et faites-le nous savoir.