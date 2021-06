Fonctionnalité : Koch Media annonce un nouveau label de publication, Prime Matter, avec 12 jeux à venir

Koch Media n’est pas un nom bien connu comme EA, Activision ou Ubisoft, mais c’est un acteur majeur dans l’espace de jeu. Faisant partie du groupe Embracer, un conglomérat qui comprend également THQ Nordic, la société est l’un des principaux distributeurs et éditeur européens, avec sa propre suite d’adresses IP que vous aurez probablement déjà jouées. Sous la marque Deep Silver, Koch Media nous a apporté des séries telles que Metro et Saints Row, et il a des goûts de Dead Island 2 et un renouveau de TimeSplitters dans le pipeline.

Avec cette brève leçon d’histoire terminée, il est temps pour la vraie nouvelle : la société a annoncé aujourd’hui Prime Matter, un tout nouveau label d’édition. Avec pour objectif principal de « [deliver] de brillants jeux immersifs de studios du monde entier », cette nouvelle entreprise est dirigée par un « mélange de vétérans chevronnés de l’industrie et de nouveaux visages enthousiastes ». L’accent a été mis sur le réseau mondial de studios produisant des titres, avec des développeurs en Russie, en Serbie , la République tchèque, l’Islande et au-delà. Prime Matter est présenté comme un « nouveau foyer pour les jeux premium », et Koch soutient cette affirmation avec une multitude de nouveaux titres. Parallèlement à l’annonce de Prime Matter, la société a révélé un une douzaine de nouveaux jeux – pour la plupart de nouvelles IP – qui sortiront sous le nouveau label dans les années à venir.

Passons en revue la première vague de jeux de Prime Matter.

Jour de paie 3

Le célèbre jeu de tir Heist-’em-up de Starbreeze Entertainment revient avec Payday 3. C’est un jeu que les fans connaissent depuis un certain temps, mais il a maintenant un éditeur dans Prime Matter. En ce qui concerne les PC et les consoles, c’est encore loin, prévu pour 2023. Cependant, compte tenu du succès des entrées précédentes, c’est l’un des titres les plus sûrs de la première vague de logiciels de Prime Matter. Si vous aimez les tireurs en coopération et les braquages ​​de banques, ce sera à surveiller.

Tirs croisés : Légion

Celui-ci ne vient que sur PC, mais nous l’incluons par souci d’achèvement. Crossfire: Legion est un jeu de stratégie en temps réel sur le célèbre jeu de tir à la première personne. Développé par Blackbird Interactive, c’est un spin-off tactique et isométrique qui se dirige vers 2022.

Prime du roi II

Le prochain jeu de la série RPG au tour par tour classique, King’s Bounty II sera publié sous Prime Matter. Sorti sur PC et consoles, il s’agit d’une aventure stratégique se déroulant dans un monde fantastique où diverses factions se disputent le pouvoir. Il devrait sortir très bientôt, le 24 août 2021.

Le dernier Oricru

The Last Oricru est un RPG d’action à la troisième personne du développeur Gold Knights. Prévu pour une sortie sur PC et consoles en 2022, le jeu ressemble un peu à Souls-esque, mais en mettant l’accent sur une histoire axée sur les choix qui influencera votre jeu. Il proposera également une coopérative locale sans rendez-vous, afin que vous puissiez explorer son mélange de fantaisie médiévale et de science-fiction avec un ami.

Enfermé

Celui-ci est également uniquement sur PC, mais il a l’air très intéressant. Encased est un RPG isométrique semblable à des jeux comme Divinity ou Baldur’s Gate. La différence est qu’il se déroule dans un cadre de science-fiction rétro, offrant une tournure plus légère et plus humoristique sur la post-apocalypse.

Gungrave GORE

Annoncé il y a quelque temps mais retardé pour faire un « jeu plus cool », Gungrave GORE est un jeu de tir violent à la troisième personne où vous tuerez tout avec un style sanguinaire. Les détails sont minces, mais nous avons pu voir une vidéo CG assez fluide qui nous a donné une bonne idée de ce à quoi nous attendre. C’est-à-dire beaucoup de tirs et beaucoup de sang. Quoi qu’il en soit, le jeu est prévu pour une sortie en 2022 sur PC et consoles.

Le Chant (titre provisoire)

Il s’agit d’une nouvelle adresse IP du développeur Brass Token. C’est un titre d’action d’horreur qui se déroule dans une retraite spirituelle. Attendez-vous à une expérience psychédélique en explorant le cadre unique et en découvrant les horreurs cosmiques qui vous attendent. Il est conçu pour traiter de thèmes tels que « les côtés obscurs de la spiritualité » et « le culte ». Celui-ci pourrait être très intéressant en effet – il arrive sur PC et consoles au deuxième trimestre 2022.

Formulaire final (titre provisoire)

Reikon Games développe Final Form, un jeu de tir à la première personne de science-fiction. Un « FPS futuriste alimenté par l’adrénaline », les joueurs contrôlent des Valkyries cybernétiques dans un combat contre une force ennemie inconnue. En personnalisant votre Valkyrie avec des compétences et des cosmétiques, vous pouvez jouer en solo ou en équipe pour une coopération à trois joueurs. Il n’y a pas de fenêtre de publication attachée, mais elle se dirige vers le PC et les consoles.

Dolmen

Développé par Massive Work Studio, Dolmen est un thriller d’action-RPG de science-fiction. Incarnant un éclaireur solitaire dans un monde hostile, vous affronterez des horreurs d’un autre monde tout en essayant de renouer avec l’humanité. En regardant les premières images, celui-ci semble être un jeu méthodique au rythme assez lent dans lequel vous pouvez utiliser des combats à distance ou au corps à corps. Sorti sur PC et consoles en 2022, il aura des modes solo et multijoueur.

Projet : Échos de la fin

Myrkur Games est derrière Echoes of the End, l’un des jeux les plus intrigants de cette gamme. Fonctionnant sur Unreal Engine 5, vous incarnez Ryn alors qu’elle cherche son véritable objectif. C’est une aventure d’action à la troisième personne axée sur l’histoire dans un monde fantastique, et les premières images que nous avons vues étaient assez impressionnantes. Il est en développement pour PC et consoles de neuvième génération – PS5, en d’autres termes.

Cicatrices ci-dessus

Les cicatrices ci-dessus sont décrites comme Alice au pays des merveilles se rencontre Extraterrestre, ce qui est sûrement suffisant pour faire froncer les sourcils. Développé par Mad Head Studios, il s’agit d’une « aventure d’action de science-fiction sombre » qui arrivera sur PC et consoles en 2022. Elle mêlera action et exploration à travers un monde magnifique mais dangereux.

Anti douleur

Oui, Prime Matter ramène Painkiller avec un nouveau jeu. Il n’y a aucune imagerie ou information sur celui-ci – nous savons simplement qu’il existe et qu’il arrivera plus tard. L’original a été développé par People Can Fly, le studio qui allait produire Bulletstorm, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’il s’agisse d’un FPS tout aussi élégant.

C’est donc tout ce que nous savons sur Prime Matter et sa gamme initiale de jeux. Koch Media organise un événement numérique le 11 juin, où il sera vraisemblablement plus détaillé sur Prime Matter et son logiciel. Lequel de ces titres vous intéresse ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.