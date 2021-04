Fonctionnalité: 10 jeux PSP et PS Vita uniquement numériques à acheter avant la fermeture du PS Store

À l’heure actuelle, vous avez probablement vu le projet de Sony de fermer les magasins PlayStation 3 et Vita cet été. Nous avions nos soupçons depuis un certain temps – après que la boutique en ligne PSN remaniée de l’année dernière ait abandonné les deux ensembles de jeux – et les nouvelles sont officiellement arrivées plus tôt ce mois-ci. Vous pouvez toujours retélécharger des jeux à partir de vos bibliothèques existantes, mais pour la PS Vita, vous avez jusqu’au 27 août pour acheter quelque chose de nouveau.

Bien que Sony ait longtemps négligé la PS Vita, il reste une base de fans dédiée, et les jeux Vita sortent toujours près de 10 ans plus tard. Il manquait peut-être un lecteur de disque UMD, mais était rétrocompatible numériquement avec la PSP, ce qui signifie que nous perdrons l’accès à deux générations de titres portables en une seule fois.

De la même manière que notre liste PS3, nous mettons en évidence certains des meilleurs jeux portables uniquement numériques avant qu’ils ne disparaissent définitivement. Comme avant, cela exclut tout ce qui a une réédition PS4 / PS5 – les PS One Classics sont également exemptés – mais mentionne ceux qui n’ont pas de version occidentale. À quatre mois de ce retrait massif de la liste, voici 10 jeux notables que nous vous recommandons de consulter.

Éditeur: Square Enix / Développeur: Square Enix Date de sortie: 28 juin 2016 ( Etats-Unis ) / 28 juin 2016 ( Royaume-Uni / UE ) Dans les années 90, Square n’était pas vraiment utile pour nommer les jeux. Connu sous le nom de Seiken Densetsu au Japon, Final Fantasy Adventure en Amérique du Nord et Mystic Quest en Europe – à ne pas confondre avec Final Fantasy: quête mystique sur SNES – ce jeu a lancé la série Mana en 1991. La version originale a vu plusieurs rééditions au fil des ans, y compris celles de 2020 Collection de mana, mais le remake n’a jamais reçu de sortie physique occidentale. Lancé en 2016 sur PS Vita, Aventures de mana offert une adaptation 3D fidèle, alors que nous essayions d’empêcher le Seigneur des Ténèbres de Glaive de détruire l’Arbre de Mana. Jouer un peu comme un plus âgé La légende de Zelda jeu, Adventures offrait une expérience de RPG simple, celle que nous avons conseillée était «toujours capable de gratter cette démangeaison rétro». Considérant Secret et Épreuves de mana a obtenu des remakes similaires sur PS4, nous aimerions voir Adventures faire le saut aussi.

Éditeur: Sony Interactive Entertainment / Développeur: Japon Studio Date de sortie: 10 janvier 2008 ( Etats-Unis ) / 1er mai 2008 ( Royaume-Uni / UE ) Rares sont ceux qui auront besoin de se souvenir de Japan Studio Évasion de singe, mais on ne peut pas en dire autant de certaines de ses retombées. Après être apparu pour la première fois en 1999, nous n’avons pas vu de nouvelle entrée depuis près d’une décennie, et pendant l’ère PSP, Ape Quest est arrivé avec une prémisse de RPG. Sorti sur un UMD physique au Japon, en Amérique du Nord et en Europe n’a reçu que la version téléchargeable. En tant qu’héritier du royaume de Toqsica, notre objectif consistait à parcourir le pays pour détruire de nombreux golems, les libérant ainsi d’une malédiction maléfique. Le choix des chemins à suivre, cela impliquait des rencontres aléatoires au tour par tour et des mini-jeux. Vous pouvez télécharger gratuitement le Starter Pack, ainsi que trois chapitres DLC payants. A lire : Assassin's Creed: Netflix annonce une série d'action en direct pour la série de jeux vidéo

Éditeur: Jeux XSEED / Développeur: Nihon Falcom Date de sortie: 13 janvier 2015 ( Etats-Unis ) Nihon Falcom est mieux connu pour Oui et La légende des héros ces jours-ci, mais en 1991, ils ont trouvé un autre pied avec Brandish. Offrant un RPG de robot d’exploration de donjon descendant, il a continué à recevoir trois suites et en 2009, le jeu original a reçu un remake 3D PSP. Appeler ça The Dark Revenant, il est finalement arrivé en Occident six ans plus tard. Dans le royaume de Vittoria, nous avons trouvé le guerrier Ares emprisonné sous terre dans les ruines maudites avec son ennemi juré Dora Doran, une mystérieuse sorcière. Nous avions de bonnes opinions sur Brandish en 2015, affirmant qu’il était livré avec une difficulté plus difficile qui «effraiera probablement la plupart», mais fournissait aux fans de crawler de la vieille école «une bouffée d’air frais».

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Honeyslug Date de sortie: 23 octobre 2012 ( Etats-Unis ) / 2 mai 2012 ( Royaume-Uni / UE ) Si nous parlions de mini-jeux à tir rapide, la plupart des gens penseraient à Nintendo WarioWare série, mais en 2012, Sony a lancé la PS Vita avec sa propre version, extrêmement britannique, de ce genre. Frobisher dit est une affaire assez excentrique, présentant une série de défis surréalistes (mais simples), tels que guider des navires dans des monstres marins. Bien que cela devienne répétitif dans les sessions plus longues, nous l’avons toujours apprécié, l’appelant un «titre original et unique» qui a fait un grand usage des options d’interface de la Vita. En arrivant en téléchargement gratuit, vous n’avez absolument rien à perdre en le réclamant avant le mois d’août. De plus, si vous l’appréciez, des mini-jeux supplémentaires sont également disponibles en tant que DLC payant.

Éditeur: Chacal qui rit / Développeur: Chacal qui rit Date de sortie: 6 mars 2013 ( Royaume-Uni / UE ) Girafe affamée a fait deux apparitions sur les consoles portables de Sony. Commençant sa vie en tant que PlayStation Mini sur PSP, Laughing Jackal a sorti une version de Vita l’année suivante avec des fonctionnalités étendues. Comme vous l’avez probablement deviné d’après son nom, M. Giraffe est un homme très affamé, qui a besoin de notre aide pour manger autant que possible. Joué comme un défilement vertical, nous avons été chargés de diriger M. Giraffe vers la nourriture présentée, qui allait des fruits sains aux hamburgers et aux frites, en prenant soin d’éviter moins des offres nutritionnelles comme des enclumes et des médicaments. Bien que nous ayons apprécié la sortie originale, le port Vita de Laughing Jackal a poussé cette prémisse un peu plus loin et nous lui avons donné un 8/10 respectable.

Date de sortie: 29 octobre 2009 ( Etats-Unis ) / 29 octobre 2009 ( Royaume-Uni / UE ) LocoRoco était l’un des titres les plus remarquables de Japan Studio sur PSP. Sorti pour la première fois en 2006, une suite a rapidement suivi avec LocoRoco 2, et ces jeux de puzzle de plate-forme ont tous deux reçu des versions physiques, aux côtés des remasters PS4 en 2017. Malheureusement, la troisième entrée sur PSP, un jeu dérivé sur le thème d’Halloween LocoRoco: Carnaval de minuit, n’a pas été aussi chanceux et reste une version uniquement numérique. A lire : Mise à jour de réinitialisation de `` Destiny 2 '': Mars évacue, un deuxième effondrement et la dernière semaine S’appuyant sur ces mécanismes de plate-forme, Midnight Carnival a présenté un défi plus difficile, incorporant une compétence de rebond appelée «boing». En vous permettant d’enchaîner des combos pour accumuler des scores élevés, il y a quelques moments frustrants à l’intérieur, mais nous lui avons quand même donné une recommandation globale, en lui attribuant 7/10.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Studios d’évolution Date de sortie: 6 mars 2012 ( Etats-Unis ) / 22 février 2012 ( Royaume-Uni / UE ) Cela fait neuf ans que nous avons vu pour la dernière fois la série de courses automobiles tout-terrain de Sony MotorStorm. Lancé pour la première fois en 2006, il a engendré plusieurs suites, la dernière étant une entrée dérivée MotorStorm: RC par Evolution Studios. Un autre titre de lancement de la PS Vita – du moins, c’était en Europe – RC nous a vu piloter des voitures télécommandées depuis une vue aérienne. Offrant 26 pistes basées sur les précédents jeux MotorStorm, nous pensions que RC était un achat essentiel pour les propriétaires de Vita. En lui attribuant 9/10, il avait quelques problèmes de contrôle, mais tout de même créé une expérience «astucieusement addictive». Mieux encore, RC est également disponible sur PS3 (malheureusement, également une exclusivité numérique) avec achat croisé et sauvegardes croisées.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Merveilleux AQL Date de sortie: 13 mai 2014 ( Etats-Unis ) / 14 mai 2014 ( Royaume-Uni / UE ) Sacrifice d’âme l’histoire se décompose en deux parties. Sorti sur PS Vita en 2013, le RPG d’action de Sony a été conçu pour une aventure fantastique et divertissante, nous apportant un Chasseur de monstre jeu de style dans un monde plus tordu. Conçu par Keiji Inafune, ancien élève de Capcom, il a vu des ventes prometteuses et l’année suivante, Sony a publié une édition étendue appelée Delta du sacrifice de l’âme. De retour à Librom, Delta a inclus quelques améliorations de qualité de vie, implémentant également de nouveaux boss, un mode de survie de donjon sans fin appelé «Alice’s Eternal Maze», et plus encore. Cependant, contrairement à l’original, Delta n’a jamais reçu de version physique en dehors de l’Asie. Une version inclut une option de langue anglaise, mais les téléchargements associés sont verrouillés par région, y compris le passe réseau.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Housemarque Date de sortie: 22 février 2012 ( Etats-Unis ) / 22 février 2012 ( Royaume-Uni / UE ) Housemarque est bientôt de retour sur PlayStation avec Retour, mais beaucoup se rappelleront qu’il s’est fait un nom avec poussière d’étoiles. Lancé en 1993, ce shoot ’em up a finalement connu une résurgence avec les années 2007 Super Stardust HD, arrivant plus tard sur PS4 et PSVR. Entre ces éditions, la PS Vita a reçu une suite, Super Stardust Delta, comme titre de lancement. Offrant un jeu de tir multidirectionnel à deux bâtons, les joueurs contrôlaient un vaisseau en orbite autour de l’une des cinq planètes différentes, abattant des astéroïdes et des ennemis avant d’atteindre le boss de la planète. Appelant cela une expérience qui «s’adapte au système comme un gant», nous avons fait l’éloge de cette suite, lui attribuant un solide 9/10. A lire : Le blockbuster RPG Cyberpunk 2077 de CDPR approche maintenant de trois mois d'absence du PS Store