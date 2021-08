Focus Home Interactive acquiert l’éditeur de Streets of Rage 4 Dotemu

Streets of Rage 4

Figurant parmi les meilleurs beat'em up de tous les temps, la série mythique des Streets of Rage fait un retour fracassant avec sa baston urbaine débridée qui rend hommage à cette saga cultissime Ce retour percutant de la série des Street of Rage sublimé par de magnifiques graphismes entièrement dessinés à la main et animés par le studio qui a créé Wonder Boy: The Dragon’s Trap Faites le ménage à Wood Oak City en solo, ou avec un ami en ligne, formez une équipe, jusqu’à 4 joueurs pour la toute première fois, et libérez la ville Un gameplay classique boosté par de toutes nouvelles mécaniques et une bonne dizaine de personnages issus de l’univers du jeu, déblocables et jouables dans leurs versions pixélisées d’origine Bande-son composée par des musiciens stars de carrure internationale et profitez aussi de la musique des précédents jeux Streets Of Rage