Florence Pugh cherche le mal dans le thriller psychologique de Netflix The Wonder

Ce n’est un secret pour personne que Netflix propose des émissions assez intéressantes sur sa plate-forme. En ne regardant que le côté original des choses, on trouve des succès majeurs comme celui de Choses étranges, Cobra Kai, et le très populaire Gambit de la reine. Maintenant, en se dirigeant vers l’avenir, Netflix aura un autre ajout à leur line-up sous la forme d’un thriller psychologique, L’émerveillement.

L’émerveillement, qui est basé sur le roman du même nom, se déroule dans les années 1800 et suit l’histoire d’une infirmière, Lib Wright, qui finit par se pencher sur l’étrange phénomène d’une jeune fille qui a survécu sans nourriture pendant un certain temps . Le livre présente également d’autres personnages au cours de l’histoire et est présenté comme un conte passionnant et captivant.

En ce qui concerne les adaptations, ce ne sera pas la première tentative de l’auteur. Emma Donoghue, l’écrivain de L’émerveillement, a également rencontré un énorme succès avec Room en 2010. Chambre passerait sur grand écran en 2015 avec Brie Larson dans le rôle principal, trouvant sa place dans de nombreuses catégories de prix. Parmi ces prix, figurait la meilleure actrice, que Larson allait remporter.

Passant au rôle principal de The Wonder, cependant, via le Hollywood Reporter, l’adaptation semble avoir trouvé que c’est Lib Wright sous la forme d’actrice, Florence Pugh. Pugh a eu toute une carrière, démarrant fortement en 2019. Sa percée est le résultat du personnage, Paige, dans la comédie biographique. Se battre avec ma famille. Ensuite, elle continuerait à jouer dans le rôle principal de l’horreur psychologique Milieu, qui a suscité d’énormes réactions de la part des critiques et des fans d’horreur. Maintenant, en plus de L’émerveillement, Pugh cherche également à poursuivre son succès avec deux rôles majeurs. Un dans le prochain blockbuster Marvel, Veuve noire et l’autre dans le nouveau thriller réalisé par Olivia Wilde, Ne t’inquiète pas chérie.

En ce qui concerne la situation actuelle du spectacle en production, NME a été en mesure de fournir quelques détails. L’émerveillement, au moment de la rédaction de cet article, se trouve actuellement en phase de pré-production sans aucune date de tournage ou de sortie identifiable à voir. Ce que nous savons, c’est qu’Alice Birch adaptera le livre pour Netflix, Birch était également l’éditeur d’histoire de l’émission de télévision. Succession. De plus, Ed Guiney et Tessa Ross sont appelés en tant que producteurs pour le projet.

Il est intéressant de noter que ce ne sera pas la première fois que Pugh et Birch travaillent ensemble. Les deux faisaient également partie du film de 2016, Lady Macbeth. Pugh a joué le rôle de Katherine dans le film et Birch a été l’écrivain de l’histoire. Le film lui-même a été salué par la critique, avec une cote d’approbation de 88% sur Rotten Tomatoes.

Compte tenu de la série de résultats positifs de Netflix avec leurs émissions, il devrait être prudent de dire que L’émerveillement sera entre de bonnes mains pour l’avenir. Avec Florence Pugh sur le projet, en plus d’avoir l’histoire venant de l’auteur déjà établie Emma Donoghue, il y a certainement beaucoup de raisons d’être enthousiasmé par l’arrivée sur Netflix. Cette histoire est née au Hollywood Reporter.

