FLoC, l’alternative de Google aux cookies, n’est pas convaincante: DuckDuckGo et Brave se sont déjà prononcés contre et vont le bloquer

Google, qui fonde son activité sur la publicité, a décidé de supprimer les cookies. Au lieu de cela, il a soulevé l’utilisation de FLoC, sa propre alternative qu’il dit est presque aussi efficace mais plus privée. Cependant, tous ne sont pas d’accord. DuckDuckGo et Brave lui ont déjà déclaré la guerre.





Comme nous l’avons vu à l’époque, FLoC fait référence à « Federated Learning of Cohorts », un système basé sur des tokes de confiance pour identifier les utilisateurs et les regrouper en différents intérêts. Si les annonceurs souhaitent continuer à collaborer avec Google, ils devront adapter ce système par opposition aux cookies, car Google dit qu’il n’y a pas de retour en arrière.

Guerre sur FLoC

Tandis que le biscuits ils suivent l’activité de l’utilisateur sur le Web pour l’indiquer aux annonceurs, FLoC le fait en les regroupant en groupes ayant des intérêts communs. Par conséquent, un utilisateur peut être identifié comme appartenant à des groupes d’intérêt ou par des données démographiques. Ces informations finissent par être envoyées à d’autres pages Web et annonceurs. Par exemple, si je surfe sur le net, le FLoC de Google dira aux sites Web « Cet utilisateur avec un identifiant X fait partie des groupes d’intérêt » Nouvelle-Zélande « , » tatouages ​​ », » technologie « , » homme « et » entre 25 et 30 ans. ‘ ».

Utiliser Chrome ou se connecter à un compte Google active automatiquement ce nouveau système. C’est quelque chose que d’autres entreprises qui promeuvent la confidentialité par drapeau dans leur philosophie n’aiment pas tout à fait. Le moteur de recherche DuckDuckGo a récemment annoncé qu’il allait bloquer son utilisation, quelque chose de similaire a été fait par le navigateur Brave.

La recommandation de DuckDuckGo est de ne pas utiliser entièrement Chrome, mais comme ce n’est pas toujours une option viable pour tous les utilisateurs, ils ont plus de solutions. Ils disent que leur extension Chrome va désormais bloquer les interactions FLoC en plus des cookies comme auparavant. Bien sûr, votre recherche DuckDuckGo ne participe pas non plus à FLoC.

Dans le cas de Brave indique qu’ils bloquent déjà FLoC par défaut dans les versions de test de votre navigateur pour Android. Son point ici est que cela «promeut une fausse notion de ce qu’est la vie privée et pourquoi la vie privée est importante» selon les responsables de Brave. Raison? Google avec FLoC implique que la confidentialité ne suit pas l’utilisateur individuellement entre les pages Web, Brave dit que la violation de la vie privée est tout partage d’informations privées sans le consentement de l’utilisateur. Les goûts et les préférences de l’utilisateur, même en groupe, sont également des informations privées selon Brave.

Via | DuckDuckGo et Brave