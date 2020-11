Flipkart Group et Amazon accaparent 88% de part de marché dans les ventes festives: rapport

Flipkart et Amazon enregistrent une vente combinée de 7,3 milliards de dollars alors que les achats en ligne prennent de l’ampleur en raison de la pandémie.

Les plateformes d’achat en ligne Flipkart et Amazon ont absorbé environ 88% de part de marché ensemble cette saison festive qui a débuté mi-octobre et s’est terminée mi-novembre. Selon les informations recueillies, les deux géants du commerce électronique auraient enregistré une vente combinée de 7,3 milliards de dollars au cours de la saison des fêtes d’un mois. RedSeer publié le 26 novembre. Flipkart Group représentait 66% du GMV (Gross Merchandise Value) total enregistré par les entreprises de commerce électronique pendant la saison des fêtes, tandis qu’Amazon représentait 34%. Flipkart soutenu par Walmart, y compris le portail de mode Myntra, a pris 58% des parts de marché par rapport à leurs concurrents Amazon qui ont pris une part de 30% des ventes du marché festif.

Les ventes festives de cette année ont également connu une croissance de 88% par rapport à l’année dernière. L’année dernière, près de 47 millions d’acheteurs ont acheté du e-commerce lors des soldes de la saison des fêtes. Cela était principalement dû à deux raisons. L’un, l’afflux de nouveaux clients et le second, la baisse des achats hors ligne en raison de la pandémie.

« Cela a été bien plus que les performances prévues. La croissance globale a été très optimiste cette saison festive. Nous avions prévu 7 milliards de dollars de ventes, mais les chiffres réels ont dépassé nos attentes, montrant à quel point les consommateurs sont devenus à l’aise avec les achats en ligne, même dans ce l’année a frappé la pandémie », a déclaré Mrigank Gutgutia, directeur du commerce électronique chez RedSeer Consulting.

«Une leçon claire de cette saison festive est que le commerce électronique est devenu plus courant que jamais. Et cela a prouvé qu’avec le bon assortiment aux bons prix, livré rapidement dans la sécurité du domicile du client – la proposition de valeur de l’e- Le commerce est très puissant. Ainsi, il est impératif que les marques et les vendeurs se concentrent rapidement sur le Web et permettent une expérience en ligne transparente pour le client afin de prospérer dans un monde post COVID », a ajouté.

Un représentant d’Amazon a déclaré: « Nous ne pouvons pas commenter les rapports spéculatifs sans méthodologie transparente », dans une réponse par e-mail à ET questions sur les estimations de RedSeer sur les parts de marché des deux majors en ligne. Flipkart a refusé de commenter.

