Flash Gordon Remake est maintenant en direct, Taika Waititi écrit le script

Alors qu’à un moment donné, il semblait que si quelqu’un devait être responsable d’apporter Flash Gordon de retour au grand écran, ce serait Seth MacFarlane compte tenu de son amour de toutes les choses des années 80 et de son utilisation de la propriété de Ted, mais il semble que ce sera en fait Thor : Amour et Tonnerre le réalisateur Taika Waititi plongeant sa main dans une autre franchise de bandes dessinées. Deux ans après avoir été enrôlé pour travailler sur un film d’animation Flash Gordon film, Croisière dans la jungle Le producteur John Davis a révélé dans une interview que Waititi travaillait maintenant sur un film en direct à la place.

Parler à Collisionneur dans une interview pour coïncider avec la sortie ce week-end de Croisière dans la jungle, Davis a partagé: « Taika l’écrit. C’est un film qui a eu une énorme influence sur lui en grandissant. C’est l’un de ses films préférés. Il m’a d’abord dit: » Faisons-le animé. » J’ai dit, ‘D’accord.’ Ensuite, nous nous sommes lancés dans le projet et avons commencé à le développer et il a dit : « Non, faisons-le en direct. » J’ai dit : ‘Encore mieux.' »

Les tentatives pour ramener Gordon à la vie se poursuivent depuis que le personnage est référencé dans Ted en 2012, et bien que Waititi ait les mains pleines en ce moment avec un certain nombre de projets à venir, y compris un tour de direction d’un nouveau Guerres des étoiles films, Davis est catégorique que le Flash Gordon projet est quelque chose que le réalisateur est vraiment passionné de faire.

« Il a la vision la plus fantastiquement intéressante pour ce film. Et vous ne pouvez que savoir que c’est Taika. C’est ce qu’il fait. C’est la façon dont il regarde le monde. C’est le plus grand gars du monde. Il est le plus drôle gars dans le monde. Et il pense sur un plan différent. Et ce film embrasse tout ce qui est spécial à propos de Taika, et sa vision. Il rappelle d’une manière très intéressante la conception originale de la bande dessinée « , a-t-il partagé.

Davis a ajouté que le couple discutait du projet depuis Thor : Ragnarok a été publié, ce qui a beaucoup de sens compte tenu de la façon dont ce film a été commercialisé et stylisé à peu près de la même manière que les films de science-fiction des années 1980, mais c’était un film de 2016 appelé Chasse aux sauvages qui a attiré l’attention de Davis.

« Il a fait ce petit film en Nouvelle-Zélande qui était tout simplement fou, que j’ai adoré… et c’est ce qui m’a intéressé à lui », se souvient Davis. « Nous nous sommes assis juste pour parler en général. Nous sommes allés dans un bar avec ce gars, Matt Reilly, qui était cadre chez Fox. Nous avons commencé à échanger des idées. Et donc, cela fait six ans que cela se prépare, non? Alors Je l’ai attendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais son enthousiasme est resté constant. Et lui seul pourra réaliser ce film parce que lui seul devrait réaliser ce film. C’est spécial. »

En conclusion, Davis a déclaré qu’il était heureux d’attendre que Waititi trouve un trou dans son emploi du temps pour réaliser le film et qu’il est convaincu que cela arrivera à un moment donné. Il a dit : « Nous avons traversé le processus de développement, pas le processus d’écriture, mais il a décrit en détail les personnages, le film, le chemin, de quoi il s’agit, le ton, tout ça, n’est-ce pas ? Et J’ai hâte. Et nous l’attendrons. J’espère que nous aurons… Écoutez, il fait beaucoup de films, n’est-ce pas ? Croyez-le ou non, il peut faire quelques films par an.

Une chose est sûre, c’est qu’il y a autant de gens là-bas tout aussi optimistes que Davis que nous verrons la version de Taika Waititi de Flash Gordon quelque part dans un futur proche. Lisez l’intégralité de l’interview sur Collider.

Sujets : Flash Gordon