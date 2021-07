Flash Gordon : le redémarrage de Taika Waititi sera un film d’action en direct

« Flash Gordon » est resté l’un des personnages classiques les plus attachants et les plus mémorables de la culture américaine. Créé en 1934 par l’illustrateur Alex Raymond et l’écrivain Don Moore, ses origines remontent à une bande dessinée qui a servi de concurrence directe à un autre classique de science-fiction de l’époque, « Buck Rogers ».

« Flash Gordon » a raconté les aventures d’un diplômé de Yale et joueur de polo acclamé qui, avec ses compagnons Dale Arden et le docteur Hans Zarkov, a entrepris un voyage sur la planète Mongo avec l’aide d’une fusée spatiale pour affronter l’empereur maléfique » Ming l’Impitoyable ».

« Flash Gordon » a acquis un statut plus culte à l’échelle internationale grâce à l’adaptation cinématographique sortie en 1980, mettant en vedette Sam J. Jones face au légendaire acteur Max Von Sidow dans le rôle de Ming. Cette adaptation est aussi largement connue grâce à la bande originale composée par le groupe rock Queen.

Après une brève adaptation télévisée en 2007 pour la chaîne Sci-Fi Channel, la 20th Century Fox a tenté de faire un redémarrage du film pour le personnage. Après l’achat de la société par Disney, le réalisateur Taika Waititi a été embauché pour développer un film d’animation du personnage.

Selon une conférence des producteurs John Davis et John Fox pour Collider (en relation avec le nouveau film de Disney « Jungle Cruise »), le nouveau film de Waititi sur « Flash Gordon » sera réalisé avec des acteurs en direct, offrant quelques détails sur le développement du projet.

Taika l’écrit. C’est un film qui a eu une grande influence sur lui en grandissant. C’est l’un de vos films préférés.

Davis assure que Taika Waititi a initialement proposé que ce soit un film d’animation, ce qu’il a accepté sans problème, mais qu’il a récemment reçu l’initiative de le faire avec de vrais acteurs, une idée qui semble lui plaire davantage. Bien que Waititi n’ait été engagé qu’en tant que scénariste pour le moment, le producteur est confiant de pouvoir le convaincre de le réaliser, Waititi étant très passionné par le projet.

Actuellement, Taika Waititi reste l’un des créateurs les plus actifs dans le monde du divertissement. Il vient de terminer le tournage de « Next Goal Wins », un film axé sur le football pour Searchlight Pictures et le nouvel opus du MCU « Thor: Love and Thunder ». De plus, il a été engagé pour réaliser un film se déroulant dans l’univers de Star Wars, qui sera écrit avec la scénariste Krysty Wilson Cairas.