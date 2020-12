FKA Twigs poursuit l’ex-partenaire Shia LaBeouf pour agression «  implacable  » présumée

Brindilles FKA (L) et Shia LaBeouf. (Getty)

FKA Twigs poursuit son ancien petit ami Shia LaBeouf pour violence sexuelle, agression et détresse émotionnelle après qu’il, a-t-elle affirmé dans un procès, lui ait sciemment donné une maladie sexuellement transmissible.

Leur relation a été bouleversée par des «abus incessants», a affirmé le musicien dans une action en justice déposée devant la Cour supérieure de Los Angeles.

Les brindilles, de son vrai nom Tahliah Debrett Barnett, daté du Transformateurs acteur de séries cinématographiques pendant un peu moins d’un an avant de se séparer en mai 2019. Des sources à l’époque affirmaient se séparer en raison de conflits d’horaire de travail.

Mais dans un rapport explosif de Le New York Times, Twigs a allégué que LaBeouf l’avait agressée physiquement et émotionnellement. Il l’attrapait au point de la blesser, a-t-elle allégué, et dormait également avec une arme chargée – elle craignait d’être abattue si elle était prise pour un intrus alors qu’elle utilisait les toilettes.

LaBeouf a cherché à rejeter les allégations, affirmant que «beaucoup ne sont pas vraies».

Un couple. Une balade en voiture dans un désert. Un procès dans lequel Shia LaBeouf a battu et meurtri des brindilles de FKA.

Au cœur de ce qui va sans aucun doute se transformer en une affaire délictuelle tumultueuse, une conduite imprudente sur une route poussiéreuse de Los Angeles. Une qui, selon elle, s’est terminée par le retrait de sa ceinture de sécurité et l’a menacé de s’écraser à moins qu’elle ne professât son amour.

Le trajet a été criblé d’incidents combatifs similaires, selon le costume, LaBeouf se réveillant une fois au milieu de la nuit et l’étouffant.

Il a même à un moment donné pendant le voyage, qui a eu lieu juste après la Saint-Valentin en 2019, s’est arrêté dans une station-service. Saisissant ses sacs dans le coffre, il l’aurait jetée contre le véhicule, lui criait au visage avant de la forcer à rentrer à l’intérieur.

S’adressant au journal, elle a expliqué que ses objectifs en rendant publiques les allégations sont de «sensibiliser sur les tactiques utilisées par les agresseurs pour vous contrôler et vous retirer votre agence», a-t-elle déclaré.

Barnett a ajouté dans le procès qu’elle, pendant la période de leur relation, envisageait d’aller à la police. Elle a fait marche arrière une fois, craignant l’impact que cela aurait sur la carrière de LaBeouf.

La seconde, elle doutait que ses affirmations soient même prises au sérieux par les autorités.

Un autre ex de LaBeouf, la styliste Karolyn Pho, a également affirmé dans le costume que la star lui avait donné un coup de tête ivre alors qu’elle était au lit au point qu’elle saignait. «Il faut tellement briser un homme ou une femme pour qu’il accepte un certain type de traitement», a déclaré Pho.

La chanteuse a déclaré qu’elle ferait don d’une partie importante des dommages qu’elle aurait reçus à la suite d’un litige à des organismes de bienfaisance pour la violence domestique.

À travers plusieurs e-mails à Le New York Times, LaBeouf a réfuté les allégations les plus piquantes de ses antécédents présumés d’abus turbulents, mais a reconnu son histoire troublée avec des substances.

« Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir », a déclaré LaBeouf dans un e-mail.

«Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années.

«J’ai l’habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Je ne peux vraiment rien dire d’autre. »

Il a ajouté dans un autre e-mail que «nombre de ces allégations ne sont pas vraies», et a souligné qu’il devait aux femmes «la possibilité de diffuser leurs déclarations publiquement et d’accepter la responsabilité de ce que j’ai fait».

LaBeouf a noté qu’il était «un membre sobre d’un programme en 12 étapes.

«Je ne suis pas guéri de mon TSPT et de mon alcoolisme», a-t-il écrit, «mais je suis déterminé à faire ce que je dois faire pour guérir, et je regretterai à jamais les personnes que j’ai pu blesser en cours de route.»