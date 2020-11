Fitbit Charge 4 vs Fitbit Charge 3: les meilleures ventes en comparaison

Extérieurement, Fitbit Charge 3 et le plus récent Fitbit Charge 4 sont extrêmement similaires. Les différences résident dans les détails. Dans notre comparaison des trackers de fitness populaires, nous vous dirons quelles fonctionnalités offrent les deux modèles et si une mise à niveau de Charge 3 à Charge 4 en vaut la peine.

Design: un œuf comme l’autre …

Dans le cas de Fitbit Charge 4 (à gauche) et Charge 3 (à droite), la conception ne facilite pas la décision d’achat.

Bien qu’il y ait encore des différences de conception visibles entre Fitbit Charge 2 et Fitbit Charge 3, vous devez les rechercher avec une loupe lorsque vous comparez Charge 3 et Charge 4. L’unité de suivi est presque identique – à la seule petite différence que la Charge 3 est disponible dans une version avec une couleur or rose et une version avec une lunette de couleur graphite, la Charge 4 dans une variante de couleur bois de rose (ton bois rouge-violet foncé). Par défaut, cependant, les deux trackers sont en noir. Vous pouvez définir des accents de couleur en choisissant un bracelet différent.

Technologie: GPS et NFC embarqués uniquement avec le nouveau modèle

Les deux modèles disposent du capteur PurePulse et du moniteur SpO2, mais un module GPS n’est inclus que dans le nouveau Charge 4 (à gauche).

Les deux modèles sont équipés de capteurs qui mesurent et déterminent les données de fitness communes. Ceux-ci comprennent un moniteur de fréquence cardiaque optique qui surveille la fréquence cardiaque pendant les activités et au repos, ainsi qu’un capteur SpO2 qui mesure la saturation en oxygène dans le sang. Cependant, il existe une différence importante entre Charge 3 et Charge 4: vous ne trouverez que le GPS embarqué sur le modèle plus récent. Vous pouvez également enregistrer vos tours de course ou de vélo avec le Charge 3 – pour afficher une carte de l’itinéraire par la suite, vous devez connecter le tracker de fitness à votre smartphone et utiliser son GPS. Les propriétaires de Charge 4 peuvent laisser leur smartphone à la maison pendant la course et utiliser le module GPS intégré au tracker.

De plus, le Fitbit Charge 4 est livré avec une puce NFC en standard. Dans la génération Charge 3, seule l’édition spéciale la plus chère est équipée d’une telle fonction de paiement sans contact. Plus à ce sujet en comparant les fonctionnalités intelligentes …

Suivi de la forme et de la santé: pratiquement aucune différence

Charge 4 (à gauche) et Charge 3 (à droite) ne font pas grand-chose pour une utilisation sportive – le GPS fait également la différence.

Les deux trackers offrent les mêmes fonctionnalités de base de remise en forme et de santé. Ils comptent les pas, les distances parcourues, les calories, les étages et les minutes d’activité. Les deux surveillent le sommeil et le divisent en différentes phases de sommeil. De plus, les deux modèles sont capables de mesurer la fréquence cardiaque à l’aide d’un cardiofréquencemètre optique et la saturation en oxygène du sang à l’aide d’un capteur SpO2.

Avec Charge 3 et Charge 4, vous pouvez choisir parmi plus de 20 modes d’entraînement différents, et les deux appareils portables reconnaissent automatiquement de nombreux entraînements. Cependant, comme mentionné ci-dessus, seul le Charge 4 est capable d’enregistrer les activités via le GPS embarqué. Les propriétaires de Charge 3 doivent apporter leur smartphone avec eux. Les minutes dites de zone active ont également été nouvellement introduites avec Charge 4. Cela vous permet de vous entraîner spécifiquement dans certaines plages de fréquence cardiaque et, par exemple, d’optimiser la combustion des graisses.

Les autres fonctions initialement réservées au modèle plus récent sont le mode veille et la fonction de réveil intelligent. Le premier fait taire les notifications du smartphone pendant la nuit, le second réveille le porteur dans une fenêtre de 30 minutes pendant une phase de sommeil léger. Il est important de mentionner, cependant, que les différences dans les fonctions du logiciel n’ont pas besoin d’être permanentes. Le Charge 3 a déjà reçu plusieurs mises à jour logicielles qui ont apporté les fonctions du nouveau modèle, y compris la fonction de réveil intelligent.

Fonctionnalités intelligentes: Fitbit Pay et Spotify uniquement avec Charge 4 Standard

Fitbit Pay n’est inclus en standard que sur Charge 4 (à gauche).

En ce qui concerne les fonctionnalités intelligentes, il existe deux différences significatives entre Fitbit Charge 4 et Fitbit Charge 3. Premièrement, Fitbit Pay n’est pris en charge par défaut que sur le modèle plus récent. Dans Charge 3, seule l’édition spéciale un peu plus chère est équipée d’une puce NFC pour le paiement sans contact. En revanche, seul le Charge 4 propose Spotify Control, c’est-à-dire la possibilité de contrôler Spotify sur le smartphone depuis le poignet. Ainsi, vous pouvez laisser le téléphone portable dans votre poche pendant que vous courez et contrôler simplement la musique via le tracker.

La Charge 3 a maintenant reçu des fonctionnalités intelligentes supplémentaires qui n’étaient disponibles que sur le nouveau modèle lors du lancement de Charge 4. Par exemple, Fitbit a soumis la fonction dite de réponse rapide via une mise à jour logicielle. Cela signifie que les propriétaires de l’ancien modèle peuvent également répondre directement aux messages entrants du smartphone via un tracker.

Prix ​​et conclusion: Fitbit Charge 3 ou 4?

Fitbit Charge 4 et Fitbit Charge 3 diffèrent principalement de deux manières importantes.

Avec le Charge 4, le fabricant a sorti un nouveau modèle en 2020 qui diffère de son prédécesseur de deux manières principales: le GPS embarqué et le contrôle Spotify. Le tracker propose désormais pour la première fois un GPS intégré et devrait donc intéresser particulièrement les athlètes d’endurance comme les coureurs, les coureurs cyclistes et autres qui ne veulent pas toujours emporter leur smartphone avec eux. Mais si vous avez votre téléphone portable avec vous, vous pouvez contrôler Spotify depuis votre poignet.

De plus, Charge 4 propose peu d’innovations par rapport à Charge 3 – du moins l’édition spéciale avec puce NFC – qui justifieraient le passage au nouveau modèle. En termes de prix, les trackers sont distants de près de 50 euros, ou 30 euros si vous êtes intéressé par l’édition spéciale de Charge 3. Le prix de vente conseillé de la charge 4 est de 150 euros, la charge 3 coûte désormais un peu moins de 100 euros. Comme il offre les mêmes fonctionnalités de base de remise en forme et de santé que le Charge 4, il reste un incontournable pour les sportifs polyvalents. Seuls ceux qui ne veulent pas se passer du GPS ont intérêt à utiliser la nouvelle version.

