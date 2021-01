Firefox 85 met fin au support d’Adobe Flash Player; dit ajoutera une protection contre les supercookies basés sur le cache

29 janv.2021 17:47:16 IST

Mozilla a publié le support de fin de Firefox 85 pour Adobe Flash Player plugin, qui améliorera la confidentialité de l’utilisateur en bloquant les supercookies. Selon Mozilla, les supercookies sont des identifiants d’utilisateur de magasin extrêmement difficiles à bloquer et à supprimer. Avec les modifications apportées via le partitionnement du réseau dans Firefox 85, Mozilla réduira l’efficacité des supercookies basés sur le cache en éliminant la capacité d’un tracker à les utiliser sur différents sites Web. Le rapport a été répertorié sur le Blog de Mozilla.

Mozilla a noté que le tracker utilisait abusivement les caches pour créer des supercookies et utilisait des identifiants de connexion pour suivre les utilisateurs, mais Mozilla les a rendus inefficaces pour le suivi intersites en isolant les caches et les connexions réseau sur lesquels ils ont été créés.

Mozilla a expliqué comment la solution technique empêchait les sites Web de suivre les utilisateurs lorsqu’ils se déplaçaient sur le Web et a noté qu’il n’y avait pas beaucoup d’impact sur le temps de chargement des pages en supprimant la prise en charge de Flash.

Mozilla a en outre noté que ce partitionnement s’appliquerait à toutes les ressources tierces intégrées sur un site Web, comme les rapports de l’équipe Chrome, pour une protection de cache similaire, qu’ils prévoyaient de déployer.

Firefox 85 a également introduit de nouvelles fonctionnalités qui enregistraient les signets dans un seul emplacement et supprimaient les informations d’identification chaque fois qu’un utilisateur se connectait.

Google avait publié Chrome 88 la semaine dernière qui supprimait définitivement le support d’Adobe Flash Player. Adobe a commencé à bloquer le contenu Flash pour les utilisateurs d’ordinateurs du monde entier, à partir du 12 janvier 2021, et a affiché un avertissement, qui leur conseille de désinstaller Flash Player.

Firefox a rejoint Edge et Chrome qui ont supprimé le support de Flash au début du mois avec la sortie d’Edge 88 et de Chrome 88. Adobe avait annoncé la fin de Flash à la mi-2017 avec d’autres géants de la technologie comme Facebook, Apple, Google, Mozilla et Microsoft .

Steve Jobs, le co-fondateur d’Apple en 2010 avait déclaré Flash impropre à l’iPhone et à l’iPad. Pour protéger le système, Adobe a déjà commencé à recommander aux utilisateurs de désinstaller Flash Player.

