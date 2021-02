Firefly Lane: Ce que vous devez savoir sur la populaire émission Netflix

Avez-vous déjà commencé à regarder une émission et savoir immédiatement que c’est mauvais? Mais tout d’un coup, vous avez cinq épisodes de profondeur, serrant fermement un oreiller corporel tout en étant assis à côté d’une bougie parfumée qui sent trois types de tartes différents tandis que des larmes coulent sur votre joue, tachant votre peignoir en tissu éponge?

Cette image est vivante parce que c’était littéralement moi la nuit dernière alors que je regardais l’épisode cinq de « Firefly Lane ».

L’émission populaire de Netflix est si populaire qu’elle a été n ° 1 aux États-Unis pour le géant du streaming, devançant le nouveau film attendu « Malcolm & Marie ».

Mais revenons à « Firefly Lane »: Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle série qui est aussi ringard que cela puisse paraître, mais qui peut être exactement ce dont vous avez besoin pendant ces mois d’hiver et de pandémie.

Qu’est-ce que Firefly Lane?

Si vous mélangiez « Now and Then » avec « This Is Us », vous auriez « Firefly Lane ».

Racontant l’histoire de plusieurs décennies de deux meilleures amies interprétées par Katherine Heigl («27 Dresses», «Grey’s Anatomy») et Sarah Chalke («Scrubs», «Roseanne»), le drame plonge et plonge dans différentes époques de leur relation désordonnée , de leur adolescence dans les années 70, de leurs années de collège dans les années 80, puis de chacune de leurs crises de la quarantaine au milieu des années 2000. La nostalgie est bien vivante ici. Nommé d’après la rue dans laquelle ils vivaient à l’adolescence et où ils se sont rencontrés, l’intrigue se concentre sur l’amitié durable des deux protagonistes féminines.

Le personnage de Heigl, Tully Hart, est audacieux et effronté, se prélassant tellement sous les projecteurs qu’elle finit par devenir une animatrice de talk-show de jour. Le personnage de Chalke, Kate Mularkey, est beaucoup plus doux, à la hauteur de l’ironie de son nom de famille qui pourrait être perçu comme un discours dénué de sens ou un non-sens.

Au fil des ans, le couple de femmes fait face à tous les défis de la vie, y compris le divorce, l’amour gay secret, la toxicomanie, l’alcoolisme, les agressions sexuelles, l’âgisme sur le lieu de travail et plus encore. (Un épisode plonge de manière poignante dans l’expérience déchirante de la fausse couche, le faisant avec une approche si honnête et crue qu’elle prend les téléspectateurs par surprise.)

« Toute relation qui a résisté à l’épreuve de ce genre de temps va avoir des moments de retombées, et si ce n’est pas le cas, cela signifie que quelqu’un n’est pas honnête », a déclaré Heigl, qui est également producteur exécutif du projet. au Washington Post lors d’une interview franche. «Quelqu’un n’a pas le droit de grandir, et quelqu’un ne crée pas de frontières.»

Firefly Lane est-il basé sur quelque chose?

Oui! Il est basé sur un livre du même nom, écrit par Kristin Hannah. L’auteur à succès du New York Times a appelé « Firefly Lane » son « livre UW », citant son temps passé à l’Université de Washington où elle est allée à l’école.

«J’ai lu le livre et je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, je l’aime tellement. Je veux le faire, mais que faire si je ne peux pas le faire? Il est rare de trouver un projet avec lequel vous vous connectez vraiment, et je savais juste que j’allais être dévasté (si je ne pouvais pas le faire) », a déclaré Maggie Friedman, créatrice et animatrice de l’émission« Firefly Lane », à l’Observer. «Je pense que (Tully et Kate ont) une relation à laquelle beaucoup de gens peuvent s’identifier, (une) qu’ils ont dans leur vie ou qu’ils aimeraient avoir dans leur vie. C’était très ambitieux et pourtant très réel.

Heigl a parlé AUJOURD’HUI avec Hoda et Jenna de son expérience avec le livre et de la façon dont elle l’avait déjà lu quand elle avait reçu le scénario.

«Ce scénario m’est venu à ce stade de ma vie, lorsque je cherchais une histoire comme celle-ci à raconter, à faire partie», a déclaré Heigl. «Je savais que c’était familier et puis je suis sorti chercher le livre et j’ai réalisé que j’avais lu le livre en le relisant. C’était juste la plus belle histoire d’amitié. C’était vraiment émouvant et racontable, honnête et amusant. . toutes ces décennies. C’est vraiment amusant. «

Que pensent les critiques de Firefly Lane?

Les critiques semblent être déchirés sur le nouveau drame, certains le déplaçant tandis que d’autres admettant que, bien que ce ne soit pas la chose lauréate du prix Pulitzer ici, la sentimentalité ne doit pas être perdue.

«Malgré ses nombreuses limites, il y a quelque chose d’adorable à ce sujet», a écrit Judy Bierman du magazine Time. « Bien que l’intrigue puisse être hystérique et que le style soit décalé, l’amitié centrale n’est pas seulement crédible, mais aussi attachante. »

«Mes notes de visionnage sont devenues de plus en plus criblées de« LOL »alors que la première saison en 10 parties révélait davantage de ses secrets et de ses rythmes émotionnels», a écrit Inkoo King du Hollywood Reporter. «Mais il y a aussi une consistance tonale, une structure épisodique solide et un balancement agréable entre les taquineries et les révélations qui rendent la série complètement frénétique, un peu comme lorsque vous regardez en l’air et découvrez que vous avez mangé un sac entier de frites sans vous en rendre compte. «

Le critique de télévision de Vanity Fair, Richard Lawson, a également reconnu la capacité de l’émission à vous faire perdre.

« La série est aussi attrayante qu’un livre juteux lu recroquevillé sur un canapé minable dans une cabine louée, un objet aléatoire trouvé sur l’étagère et ouvert simplement pour passer le temps jusqu’à ce qu’il devienne quelque chose de plus: une véritable passion, bien que douce, » il a dit. « C’est parfois la meilleure façon de se glisser dans un livre ou une série télévisée, sans attente mais avec une volonté croissante de se perdre dans son balayage. »

Y aura-t-il une deuxième saison?

Pour le moment, il n’y a pas encore de deuxième saison commandée, mais comme la première saison s’est terminée avec plusieurs cliffhangers, nous avons le sentiment qu’il y aura plus d’épisodes. (De plus, en ce qui concerne ce qui se passe dans le livre, il y a beaucoup de drames qui doivent encore être couverts.)

« Je ne pense pas que nous ayons suffisamment d’histoires sur les femmes (qui sont) racontées du point de vue d’une femme », a également déclaré Friedman à l’Observer. « Je pense que plus nous en avons, plus cela ne ressemblera pas à une niche. C’est juste une histoire humaine comme une autre, mais je pense qu’il est important de voir nos histoires à l’écran. »

«De plus, je pense que c’est vraiment intéressant de regarder l’histoire. Dans les années 70, quand (Tully et Kate) se rencontrent pour la première fois et sont adolescents, vous voyez la mère de Kate et elle a cette idée de ‘votre génération va pouvoir faire tout ce qu’ils veulent. Mais nous voyons comment ce n’est toujours pas vrai pour les femmes. Nous voyons la façon dont tant de choses ont changé, mais il nous reste encore beaucoup à faire. «