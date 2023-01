Finn Wolfhard de Stranger Things a rappelé des créateurs choquants en devinant leur série dérivée

La conclusion de la série d’horreur de science-fiction méga-populaire de Netflix Choses étranges approche à grands pas avec la cinquième et dernière saison de la série. Cependant, la série originale très réussie des frères Duffer ne sera pas la dernière fois que les téléspectateurs verront le monde de Choses étranges, car au moins une émission dérivée est déjà en préparation. Avec de nombreux fans de la série désireux d’en savoir plus sur les retombées à venir, Choses étranges Star Finn Wolfhard a récemment révélé qu’il avait choqué les créateurs de la série en lançant une idée de spin-off qui ressemblait étrangement aux plans réels des frères Duffer pour le monde de Choses étranges.

Le souvenir de Wolfhard est venu lors d’une interview sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallonoù Wolfhard est apparu en tant qu’invité pour discuter de la quatrième saison de Choses étranges et son prochain film, L’enfer d’un étéque Wolfhard a co-écrit, réalisé et joué. Tout en discutant de la dernière saison de Choses étrangesl’acteur s’est souvenu d’une époque où il avait présenté de manière causale une idée dérivée qui était étrangement proche des plans réels des frères Duffer pour le monde de Choses étranges.

Wolfhard a déclaré: « Nous étions sur le plateau de tournage de Stranger Things 4 et… j’étais comme si vous alliez vraiment faire un spin-off, ça devrait être ça, et je l’ai dit et les Duffers se sont regardés et ils m’ont regardé et étaient comme , ‘Pouvons-nous vous parler une seconde?’ Et puis ils m’ont retiré et ils m’ont dit: « C’est l’idée. Qui te l’a dit? » J’étais comme, ‘Personne.’ Et ils étaient comme, ‘Qu’est-ce que tu veux dire, tu viens de l’inventer?’ Et j’étais comme, ‘Eh bien non, je pensais juste que ce serait une façon cool d’étendre [the franchise].’ Ils étaient comme, ‘Eh bien, ne le dites à personne.' »





Les frères Duffer ont déjà confirmé qu’il y aura un spin-off de Stranger Things

L’année dernière, les frères Duffer ont confirmé qu’ils travaillaient sur un spin-off de la populaire série d’horreur de science-fiction qui sera très différente de ce que les téléspectateurs ont déjà vu avec Choses étranges. Alors que certains ont émis l’hypothèse que le spin-off pourrait potentiellement être une préquelle ou une suite qui suit des personnages bien connus ou même impliquer le Hawkins Lab, les frères Duffer ont déclaré que le spin-off ne se concentrera pas sur des choses qui ont déjà été examinées dans la série. et explorera plutôt quelque chose de nouveau. Pourtant, l’implication est que tout Choses étranges les retombées se produiront ou impliqueront toujours le monde que les fans ont appris à connaître et à aimer.

Avec les informations fournies par les frères Duffer, il semble peu probable que de nombreux acteurs originaux reviennent dans le monde de Choses étranges après la fin de la saison 5. De même, la plupart des acteurs principaux ont déjà commencé à rechercher de nouvelles opportunités, comme le prochain film de réalisateur de Wolfhard et le succès de Millie Bobby Brown avec Netflix. Enola Holmes séries. Mais, peu importe ce que les retombées apporteront, il est clair que les plans des frères Duffer pour le monde de Choses étranges sont loin d’être terminés.