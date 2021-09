Finch ressemble à Cast Away rencontre Wall-E, et ça me va

Quand Apple Original Films a partagé un premier aperçu de Bouvreuil, j’ai commencé à cocher mentalement toutes les cases pour lesquelles ce film était du calibre où je le regarderais, même s’il était déjà en cours depuis 53 minutes, avec des publicités et des jurons. En haut de la liste se trouve Hanks. Nous aimons regarder cet homme lutter avec grâce et humour. Nous avons un chien câlin sur lequel projeter tous nos sentiments flous, que nous réservons généralement aux membres de notre famille à fourrure. Ensuite, nous avons notre robot. Pas Le Terminateur gentil, le Court-circuit, MUR-E type. Le personnage nous montrant notre monde étrange vu à travers les yeux d’un enfant. Ramasser toutes ces créatures chéries et les jeter dans un monde post-apocalyptique auquel elles doivent survivre ? Nous n’avons jamais eu de chance. Si vous n’avez pas encore vu la bande-annonce, la voici, pour que vous puissiez me sentir.

Un homme, un chien et un robot s’unissent pour braver les éléments. @TomHanks étoiles dans #Bouvreuil, première le 5 novembre, uniquement sur Apple TV+ https://t.co/WfSRBT6cdGpic.twitter.com/jdp8JlKOxU – Apple TV (@AppleTV) 20 septembre 2021

Dans la bande-annonce de Finch, nous avons notre bien-aimé Tom Hanks, qui a prouvé qu’il peut nous captiver, tout par sa solitude, dans Naufragé, bien qu’on puisse affirmer qu’il s’agissait d’un film de copains avec WIlson le volley-ball qui en disait long sur son silence. Nous avons nos Hanks contre des cotes imbattables, que nous aimons, comme le prouve Apollo 13, crême Philadelphia, Joe contre le volcan, et La fosse d’argent. Son optimisme implacable aux prises avec sa « pleine compréhension de la situation lui donne, ainsi qu’au public, l’élan nécessaire pour remonter sur ce cheval. Un exemple hystérique est ce joyau.

Quand nous jumelons Hanks avec un chien ? Turner et Hooch est une comédie de chien de copain de flic. On se réchauffe. Regarder Bibine gagner Turner, aider à résoudre l’affaire, faire partie de la famille et puis… alors… n’y pensons pas. Ici, éclairons les choses avec l’heure du bain de Bibine.

Ensuite, nous présentons le robot, qu’il a vu construire, pour prendre soin de son bébé à fourrure au cas où il mourrait. Il le programme pour protéger le chien. Allez! Ce n’est pas le robot doré à haute tension sarcastique, ou la machine de mort nue de Schwarzenegger. Cette jolie création est la variété Steve Guttenberg, Ally Sheedy. La tarte ma chérie « Input » qui veut tout apprendre sur notre monde fascinant. Vous avez vu dans la remorque Tom Hanks apprenait à conduire son compagnon, n’est-ce pas ? Le numéro 5 apprenait toutes sortes de choses dans Court-circuit.

Imaginez si le numéro 5 était tout seul sur notre planète détruite. Solitaire et entouré de destruction pendant des centaines d’années, il découvre un visiteur et tombe amoureux. MUR-E est tellement plus que cela. Ils nous font pleurer sur un compacteur de déchets. Et last but not least, nous avons un monde post-apocalyptique que nos proches doivent endurer pour survivre ? Et comme si cela ne suffisait pas, ils lancent même le défi obligatoire de Les morts qui marchent, Dent sucrée, Mad Maxles humains ont mal tourné.

Tant d’annonces de redémarrages et de remakes ont des gens qui déclarent qu’ils ruinent les classiques, mais certains des 10 meilleurs films des gens sont (sans le savoir) des remakes de films que leurs grands-parents chérissaient. L’art est subjectif, je sais, mais si un film est bon, il est tout simplement bon. Vous avez besoin de l’un des quatre types de conflit pour conduire une histoire : Homme contre Homme, Homme contre Soi, Homme contre Société ou Homme contre Nature. Bouvreuil a TOUS. On va adorer. Ça va être un incontournable. Il sort le 5 novembre, en plein milieu de la saison des vacances d’hiver, et cela le décroche. Bienvenue dans la rotation des vacances, Bouvreuil. Tellement content que tu sois là.

