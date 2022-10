Final Fantasy XVI: Square Enix montre une nouvelle bande-annonce et une date de sortie

Le producteur Square Enix vient de révéler une nouvelle bande-annonce pour »final fantasy xvi », le prochain opus de la populaire franchise RPG fantastique. Présentée sur le compte YouTube officiel « Final Fantasy », la nouvelle bande-annonce révèle de nouveaux détails sur l’intrigue, ainsi que plus d’informations sur l’histoire et le monde du jeu.

Intitulée » Ambition », la bande-annonce réintroduit les téléspectateurs au pays de Valisthea, une nation tombant dans les ténèbres à cause de la » lumière déclinante » des cristaux. De nombreux dirigeants du pays sont également impliqués dans une lutte de pouvoir impliquant des bêtes appelées Eikons, dont ils cherchent à contrôler les figures appelées Dominants.

Alors que les noms de plusieurs pays du jeu ont déjà été révélés, « Ambition » donne aux fans un aperçu plus approfondi des tensions politiques et des conflits qui sous-tendent chaque région. L’aperçu présente également le rythme rapide du jeu, avec la même action vue dans le premier aperçu de »Final Fantasy XVI ».

le développeur Hiroshi Takaï exécute » Final Fantasy XVI » au sein de la Creative Business Unit III de Square Enix, la même division derrière le populaire MMORPG » Final Fantasy XIV » de la franchise. Takai a occupé divers rôles de réalisateur pour divers RPG tout au long de sa carrière, notamment « The Last Remnant », « SaGa Frontier », « SaGa Frontier 2 » et « Romancing SaGa ».

L’histoire du nouveau titre numéro 16 de la saga populaire mettra en vedette Clive et son jeune frère Joshua, qui devront s’ouvrir dans une terrible guerre qui éclate entre les différentes régions et factions du pays de Valisthea.

Pour arrêter les Eikons et rétablir l’équilibre dans leur monde, Clive et Joshua font équipe avec d’autres personnages des différents royaumes du jeu qui reconnaissent également les ténèbres engloutissant rapidement Valisthea.

» Final Fantasy XVI » sortira dans le courant de l’été 2023.