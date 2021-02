Final Fantasy VII Remake Part 2 aura un réalisateur plutôt que trois

Final Fantasy VII Remake avait trois réalisateurs: Tetsuya Nomura, Motomu Toriyama et Naoki Hamaguchi. Inutile de dire que c’était un projet exigeant – un projet qui devait essayer de plaire aux fans du Final Fantasy VII original et aux nouveaux arrivants – mais nous aimons penser que l’équipe de développement l’a réussi, pour la plupart.

Cependant, la nouvelle a éclaté que Final Fantasy VII Remake Part 2 – maintenant en développement – n’aura qu’un seul réalisateur: Naoki Hamaguchi. Un bref récapitulatif: Hamaguchi a travaillé sur la série Final Fantasy depuis Final Fantasy XII, mais il n’a pas été placé dans le rôle de réalisateur avant Remake. Être le seul directeur de la partie 2 est donc un pas en avant en termes de responsabilité.

Cette information vient directement de Nomura lui-même, qui a récemment parlé à Famitsu (tel que traduit par Gematsu). Il a déclaré: « Puisque nous avons pu solidifier le gameplay de base dans la première partie de Final Fantasy VII Remake et que nous sommes en mesure de voir ce que nous devons améliorer à l’avenir, Naoki Hamaguchi sera confié en tant que directeur de la partie suivante, alors que je serai impliqué en tant que directeur créatif sur tout ce qui concerne Final Fantasy VII, y compris le remake et les titres mobiles. Mon implication de base dans le travail ne changera pas de manière significative, alors veuillez me donner votre soutien continu. «

Nous avons interviewé Hamaguchi en mai de l’année dernière, après la sortie de Remake. Il a longuement parlé du système de combat du titre et de la manière dont l’équipe avait retravaillé différentes parties du jeu original. Semblait être un gars sympa!

Quoi qu’il en soit, que pensez-vous de cette nouvelle? Avez-vous de grands espoirs pour Remake 2? Laissez Midgar dans la section commentaires ci-dessous.