Final Fantasy VII Remake Intergrade aura du sang et beaucoup de sang

Contrairement à l’original, Final Fantasy VII Remake Intergrade aura du sang comme le souligne le système de notation ESRB.

Avec la version améliorée de Final Fantasy VII Remake en route vers les magasins, les joueurs PlayStation 5 rêvent déjà de profiter des améliorations de nouvelle génération que cette version du titre offrira. On parle d’améliorations techniques, oui, mais aussi de ça Final Fantasy VII Remake Intergrade aura du sang.

Il est vrai que les ajouts tels que le mode photo, ou un nouvel épisode supplémentaire mettant en vedette Yuffie, exclusif à cette version, sont plus attractifs, mais ce n’est pas ce qu’il est aujourd’hui. Selon la classification par âge du jeu, accordée par l’ESRB américain, FFVII Remake Intergrade montrera du sang à l’écran.

Cela peut sembler anodin pour une aventure JRPG comme celle-ci. Puisqu’il ne craint pas les scènes violentes. Mais la vérité est que sa version de PS4 ne contenait pas de sang et n’était pas mentionnée dans sa classification par âge.

De retour à la nouvelle version du jeu, et comme partagé par TheGamer, la page Final Fantasy VII Remake Intergrade sur le PlayStation Store a été mise à jour avec la classification ESRB du jeu. Un classement identique à son prédécesseur, classé « Teen » (pour les 13 ans et plus), mais qui ajoute une mention de la présence de sang dans le jeu.

Cela semble étrange que Square Enix se soit donné la peine d’ajouter du sang à des scènes déjà créées pour PS4. D’après les médias susmentionnés, ils spéculent que cet ajout est dû à l’épisode Yuffie qui fait ses débuts sur PS5.

Certaines de ses scènes contiendront du sang pour des raisons d’intrigue encore inconnues. Bien sûr, il est également possible que Square Enix ait simplement ajouté des effets de sang au jeu. Ou vous avez peut-être modifié certaines de vos scènes précédentes, dans le cadre des modifications de votre titre.