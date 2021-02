Final Fantasy VII Remake est probablement un jeu PS Plus, mais il y a un piège

Eh bien, voici une découverte très intéressante. Le PlayStation Store japonais a une liste en direct pour Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PlayStation 5, et caché dans les termes et conditions, est la note que la version PlayStation 4 de Final Fantasy VII Remake sera en effet un jeu PlayStation Plus gratuit pour le mois de Mars 2021. Cependant, il y a un gros problème. Il est précisé que cette version PS Plus de Final Fantasy VII Remake ne vous donnera pas accès à une mise à niveau PS5 gratuite. Vous devrez toujours payer 70 € pour accéder à Intergrade et au DLC Yuffie qu’il apporte.

Final Fantasy VII Remake arrive sur PS + en mars apparemment, selon une description à l’intérieur du magasin PSN japonais Cette version ne peut pas être mise à niveau vers la version PS5, lol https://t.co/jt8weIXQOK – Nibel (@Nibellion) 26 février 2021

Le détail important se traduit par: « La version PlayStation 4 de Final Fantasy VII Remake ne peut pas être mise à niveau vers la version PlayStation 5 après s’être abonné à PlayStation Plus et l’avoir obtenu en tant que jeu gratuit. » Cela vient de la spéculation d’hier selon laquelle le remake de l’année dernière arrivera sur PS Plus le mois prochain, mais honnêtement, cela semblait trop beau pour être fidèle à nos oreilles. Sony confirmera sûrement la gamme PS Plus de mars 2021 à un moment donné aujourd’hui – les jeux seront mis en ligne mardi, après tout – nous ne devrions donc pas avoir trop de temps à attendre avant de savoir si cela se produit vraiment.

Comment réagissez-vous à cela? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.