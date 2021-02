Final Fantasy VII Remake Director compare l’évolution de la série à Horizon Forbidden West

Final Fantasy VII Remake était incontestablement excellent, mais il explorait l’arc le plus étroit de l’histoire du jeu PS1 original. On s’attend à ce que sa suite soit beaucoup plus vaste, et le réalisateur Naoki Hamaguchi – sentant peut-être le poids de l’attente sur ses épaules – l’a reconnu dans un article par ailleurs innocent du blog PlayStation sur les jeux les plus attendus des créateurs.

Il a choisi Horizon Forbidden West, expliquant: «Dans le sens où le prochain titre devrait encore évoluer [than Horizon Zero Dawn], Final Fantasy VII Remake, dont je suis en charge, devrait le faire de la même manière. Pour cela, j’ai une affinité personnelle pour Horizon. En tant que fan, j’attends avec impatience Horizon Forbidden West. »

Nous nous attendons à de grandes nouvelles de Final Fantasy assez bientôt, car Square Enix a récemment enregistré une série de marques au Japon et aux États-Unis. On avait espéré qu’un concert orchestral organisé le week-end révélerait de nouvelles informations, mais malheureusement cela ne s’est pas avéré être le cas. Vous attendez avec impatience le prochain chapitre de l’histoire de Cloud?