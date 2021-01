Final Fantasy 7: que pourraient signifier Ever Crisis et The First Soldier? – nouvelles marques

Quelque chose bouge dans le cosmos de Remake de Final Fantasy 7. Et nous ne parlons pas de l’observatoire de Cosmo Canyon. Beaucoup plus se passe sur le front de la marque où Square Enix est actuellement en difficulté. L’entreprise récemment nouvelles marques dans la franchise enregistrés, qui fournissent de solides indications pour leur marche à suivre.

Qu’est-il exactement arrivé? Il a été récemment annoncé que Square Enix est les marques Jamais crise et Le premier soldat inscrit. En outre, une partie du nouveau brevet est un Logo de la Shinra Electric Power Company.

Qu’est-ce que Ever Crisis et Final Fantasy 7?

Quand on entend le nom Ever Crisis, on doit forcément y répondre Final Fantasy 7: Crisis Core (2007) pensent. Un jeu qui appartient à la franchise FF7 et l’histoire avant le jeu principal réel du point de vue de Zack Fair raconte.

Zack est extrêmement populaire auprès des fans aujourd’hui et Crisis Core dure depuis des années. Outre le fait que le titre n’est jamais apparu pour aucune autre plateforme, serait une sorte Refaites le jeu souhaitable et certainement aussi pas tout à fait improbable.

Après tout, Zack joue un rôle non moins important en arrière-plan dans « Final Fantasy 7: Remake » que dans le jeu principal, bien qu’il y en ait même un spécial ici torsion que nous ne mentionnons pas pour des raisons de spoiler. Cependant, FF7R suggère que nous A l’avenir plus de Zack pourrait voir. Alors peut-être même plus que dans le jeu principal? C’est très probable étant donné la liberté dans la narration du remake.

Un « Final Fantasy 7: Ever Crisis » pourrait même être un spin-off qui a quelques histoires avec Zack en magasin, il n’a même pas besoin d’être un remake de Crisis Core. Mais ce ne sont actuellement que des spéculations de notre part. Après tout, un remake de Crisis Core est déjà depuis longtemps dans la conversation entre les fans.

Les Turcs dans le film d’animation Final Fantasy VII: Advent Children © Square Enix

Alternativement, Ever Crisis pourrait faire référence à « Before Crisis: Final Fantasy VII » (2004) ou être lié au jeu. Before Crisis (jeu mobile) était tout à propos de ça Turcs des forces spéciales de la Shinra. Encore une fois, il y a des personnages populaires comme Reno, Rude ou Cissneidont les fans ne peuvent pas en avoir assez. Il serait également judicieux d’obtenir des informations plus approfondies ici, en dehors de Remake de Final Fantasy 7: Partie 2.

Ce qui signifie ______________ Le premier soldat dans l’univers FF7?

SOLDAT (en anglais SOLDIER) est un Force de combat d’élite de la Shinra Electric Power Companyque leurs forces ne durent pas Mako se réfère à l’énergie de la planète elle-même, ce qui se reflète, entre autres, dans les yeux verts que tous les membres de la force combattante traversent le mako.

Cette troupe d’élite appartenait autrefois à Cloud Strife et Zack Fair avant « Final Fantasy 7 ». Dans le jeu principal, Cloud est un ancien SOLDAT, il a donc déjà quitté la force de combat car il ne travaille plus pour Shinra – tout comme Zack, que nous ne voyons que dans les flashbacks. Les deux ont subi un coup du sort qui a amené les personnages principaux à se séparer de la société. Nous voyons ce scénario plus en détail dans FF7: Crisis Core et raccourci dans FF7.

Donc, comme nous le savons grâce à l’histoire principale et « Final Fantasy 7: Crisis Core » est Sephiroth le premier SOLDAT qui a été intitulé comme tel. Il est fort possible que nous soyons ici un autre spin-off s’attend à ce qu’il suive pleinement et complètement Sephiroth et éclaire son arrière-plan de plus près.

Les nouveaux arrivants de remake en particulier doivent énoncer beaucoup de choses ici pour le moment, car peu de temps a été passé pour éclairer le personnage dans la première partie du remake. Cela pourrait changer radicalement avec un spin-off.

Sephiroth dans FF7R © Square Enix

Ever Crisis et The First Soldier ne sont pas nécessairement un jeu vidéo

Dans les deux cas, il se peut aussi que nous voyions un support différent. Par exemple, « Final Fantasy 7: Le premier soldat » pourrait être comme « Final Fantasy 7: Ever Crisis » Film d’animation ou peut-être même un anime être. Beaucoup de choses sont possibles ici.

Depuis que Square Enix l’a beaucoup utilisé dans le passé Films CG comme avec Kingsglaive: Final Fantasy XV cependant, ce serait la première pensée.

Et enfin le pont vers le logo Shinra enregistré. Dans les deux titres dérivés, le Groupez une grande place dans l’histoire jouer. Il est donc logique de fournir du nouveau matériel pour cela.

Nous sommes ravis et attendons l’annonce officielle de « Final Fantasy 7: The First Soldier » et « Final Fantasy 7: Ever Crisis » si jamais cela arrive à cela.