Fin expliquée de « The Kingdom » – Saison 2 : Tadeo parvient-il à démasquer Emilio ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans la deuxième saison de « Le Royaume », Série Netflix argentineDeux ans après que le pasteur Emilio Vázquez Pena (Diego Peretti) est devenu président de l’Argentine, les choses ne vont pas bien. En raison des abus et du manque de ressources, les citoyens commencent à mener de violentes protestations contre le gouvernement.

Mais au lieu d’abandonner, Emilio choisit de passer à autre chose, s’entourant de nouveaux alliés et recrutant même une armée pour imposer la terreur. Dans cette confrontation implacable entre le bien et le mal, son adversaire est Tadeo (Peter Lanzani), qui devient par inadvertance un leader populiste qui ne se soustraira pas à sa mission.

En tant, Osorio décide d’utiliser la popularité de Tadeo pour créer un nouvel ennemi public. et détourner l’attention de la crise. Julio, qui est maintenant enseignant, préfère rester à l’écart d’Emilio, mais un matin, il est obligé de se rendre au bureau du président pour transmettre un message à Tadeo.

Julio Clamens (Chino Darín) est professeur d’université dans la saison 2 de la série argentine « El reino » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « THE KINGDOM » ?

Après que son père se soit échappé de l’établissement psychiatrique, Rubén commence à avoir des hallucinations terrifiantes avec Remigio qui le suit avec une corde à la main.. Pour reprendre le contrôle de sa vie, elle parle au psychologue de son père et commence un traitement.

Pour sa part, Pedro et un médecin Yaelí rejoignent Tadeo et Jonathan dans la deuxième saison de « Le Royaume”. Le groupe doit constamment se déplacer pour perdre ses ennemis, mais lorsque les hommes de Ruben les rattrapent, ses partisans les cachent et les aident à s’échapper.

L’adjointe Alejandra Orsi cherche Roberta Candia pour obtenir des preuves contre Emilio et est surprise d’apprendre que la seule qui reste a été donnée par Julio Clamens et qu’il s’agit du journal de Remigio. Peu à peu, l’intérêt pour les recherches de Vázquez Pena est renouvelé.

Lorsque des conflits gouvernementaux commencent à affecter l’Église du Royaume de la Lumière, Elena Vázquez Pena cherche un moyen de remédier à la situation, tandis que Emilio insiste pour récupérer Jonathan, qu’il considère comme l’envoyé de Dieu. De plus, Daniel, le chauffeur du président, gagne la confiance du président et cadeaux aux prétoriens.

La sale guerre contre Tadeo explose dans les médiasMême un célèbre journaliste qui travaille pour le gouvernement le suit pour le faire passer pour un insurgé. Cependant, ce que les caméras capturent est le contraire, provoquant le personnage de Peter Lanzani dans « le roiou » obtenir plus d’abonnés.

Tadeo Vázquez devient un symbole du combat à la fin de la saison 2 de la série argentine « El reino » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « EL REINO » ?

Tadeo et ses alliés parviennent-ils à démasquer Emilio ?

Alors qu’Emilio, avec l’aide des prétoriens, se prépare à faire un coup d’État, Rubén et son équipe ont leur propre plan pour les arrêter. Pendant ce temps, Julio, Alejandra et Tadeo s’organisent pour présenter les témoignages des victimes d’Emilio au Congrès et devant les médias.

Les hommes de Daniel dominent les prétoriens et empêchent Emilio de prononcer son discours devant le congrès. De même, ils ont coupé la transmission en direct des témoignages. Ensuite, Tadeo s’avance et raconte son calvaire. Daniel lui tire dessus avant qu’il ne puisse finir, mais sa mort motive les autres à continuer à se battre..

Bien que Rubén obtienne le vice-président pour assumer les rênes de l’Argentine, il ne peut pas garder sa raison. Après avoir résolu les conflits politiques, il revoit Remigio et est tourmenté par le fantôme du psychologue qu’il a violé et assassiné. Osorio se retrouve dans un centre psychiatrique.

A la fin de la saison 2 d' »El reino », Emilio est contraint de démissionner et pleure sur les genoux d’Elena en répétant le nom de Jonathan, qui, avec le reste du groupe de Tadeo, continue de se déplacer d’un endroit à un autre. L’état de siège est déclaré dans tout le pays, le congrès est dissous, la police défile dans les rues et le peuple continue de manifester avec Tadeo comme symbole.