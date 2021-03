Filtré les prochains processeurs Qualcomm pour le milieu de gamme: c’est le Snapdragon 775

Le Snapdragon 775 serait fabriqué en 5 nanomètres, il aurait une connectivité 5G et pourrait faire ses débuts dans le Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Le fabricant américain de processeurs Qualcomm est le plus grand fournisseur de chipsets pour terminaux Android aujourd’hui et après avoir présenté son processeur le plus avancé, le Snapdragon 888, à la fin de l’année dernière, les informations de ses nouveaux processeurs haut de gamme bon marché viennent d’être divulguées, les Snapdragon 775 et 775G.

Snapdragon 775: c’est le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm

Grâce à un document interne Qualcomm qui a été divulgué par la chaîne Telegram, XiaomiUI, nous avons appris que le fabricant de puces américain travaille sur la plate-forme SM7350, qui arriverait sur le marché sous le nom de Snapdragon 775.

La nouvelle bête de Realme pour 2021 arrivera avec un écran Snapdragon 888 et 160Hz

Les Snapdragon 775 et 775G peuvent être envisagés les successeurs des 765 et 765G, que nous avons pu voir dans des modèles tels que le Xiaomi Mi 10 Lite ou le OnePlus Nord, depuis le Snapdragon 768G nous pouvons plutôt considérer comment une version vitaminée de 765G qui, en outre, n’a pas atteint de nombreux terminaux.

Selon ce document divulgué, le Snapdragon 775 sera fabriqué avec un processus de 5 nanomètres, par rapport aux 7 nanomètres du Snapdragon 765, et dispose d’une nouvelle configuration de cœur de processeur de Kryo série 6.

De plus, ce processeur sera compatible avec les mémoires RAM du type LPDDR5 à 3200 MHz et LPDDR4 à 2400 MHz et avec stockage interne jusqu’à UFS 3.1.

Le Snapdragon 775 peut prendre en charge jusqu’à 3 caméras fixes de 28 mégapixels en même temps Et quant à la vidéo, elle permet l’enregistrement de clips à 4K 60 fps.

Si nous parlons de connectivité, ce nouveau chipset Qualcomm est compatible avec 4G LTE Cat 18 et 5G, Wifi bi-bande 6, et avec les puces audio WCD9380 et WCD9385.

Les meilleurs téléphones avec Snapdragon 865 que vous pouvez acheter dès maintenant

Il n’y a toujours pas de confirmation officielle par Qualcomm du moment où ce Snapdragon 775 sera lancé, mais tout semble indiquer que le premier terminal qui pourrait monter ce processeur serait le Xiaomi Mi 11 Lite 5G, dont nous avons déjà parlé précédemment.

Rubriques connexes: Processeurs mobiles et mobiles

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂