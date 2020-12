Films d’action de Noël si vous aimez mourir dur

Pendant de nombreuses années au cinéma, nous avons pensé les films de manière très linéaire. Les films d’action étaient des films d’action, les comédies étaient des comédies, les drames romantiques étaient … vous comprenez l’essentiel. Bien sûr, une comédie peut avoir de l’action ici et là, mais dans l’ensemble, vous riez de ne pas voir un lourd se faire exploser le visage en morceaux. Au fil du temps, ce médium a évolué et maintenant nous verrons souvent tous les genres mentionnés ci-dessus se mélanger pour faire un film qui n’a littéralement pas de place. Est-ce une action? Drame? Le suspense? Comédie romantique?

Tout ce débat est jeté dans un tourbillon encore plus grand lorsque nous commençons à jeter les vacances dans le mélange. Et la seule fête qui semble avoir traversé plus de genres que tout est celle de Noël. Je ne dis pas que vous aurez un film de braquage et que le Père Noël se présente soudainement avec ses rennes et un groupe d’elfes (bien que cela puisse arriver à coup sûr). Je dis que tu auras Marion Cobretti (Sylvester Stallone) dans Cobra tirer à mort sur des gens avec un tas d’arbres de Noël autour de lui. Noël, parfois, peut être tangentiel à l’histoire, mais c’est tout à fait une partie du film. En fait, sans lui, le film cesserait d’être le même. Tu ne crois pas? Lisez cette liste et imaginez n’importe quel film dessus sans que « le moment le plus merveilleux de l’année » ne se passe en arrière-plan.

Mourir dur 2

À nouveau à Noël, le prochain épisode de la vie remplie d’action de John McClane (Bruce Willis) voit notre héros tenter d’éviter une catastrophe lorsqu’un groupe de terroristes (dirigé par le toujours grand William Sadler) a jeté son dévolu sur l’aéroport international de Dulles. à Washington, DC D’accord, à Noël, à l’aéroport, y a-t-il une situation plus fertile pour laquelle les choses pourraient mal tourner pour John McClane? Avec des lumières de Noël et d’autres choses pour nous rappeler à quelle période de l’année il est, McClane a cette période de l’année encore plus atténuée par le fait que sa femme se trouve juste à bord de l’un des avions qui pourrait être une victime dans notre méchant. terrain. Bien, Mourir dur 2 est essentiellement Mourir dur se déroule dans un aéroport et aussi chaque bit un film de Noël comme son prédécesseur.

Souhait de mort 3

Le regretté Charles Bronson, à une époque l’acteur le plus grand et le plus bancable d’Amérique, a également servi un film d’action de Noël sous la forme de Souhait de mort 3. Lorsque Paul Kersey (Charles Bronson) revient à New York, il est sollicité par un chef de police pas si honnête (Ed Lauter) pour nettoyer ses quartiers en proie à la criminalité. Noël sert de toile de fond à ce conte sans faille de la justice de rue, mais c’est aussi un film d’action classique de Bronson. Avec son fidèle 475 Magnum en main, Bronson distribue sa propre marque d’esprit de Noël et rend les vacances un peu plus rouges et les estomacs un peu plus verts avec ses méthodes. Bien que pas aussi connu qu’un film d’action de Noël que les autres sur cette liste, Souhait de mort 3 plus qu’apporte la joie de Noël tout au long de ses 92 minutes.

Invasion USA

Avec la signature de Chuck Norris dans le film, « Il est temps de mourir », c’est un film d’action de Noël sur les stéroïdes. Dans ce classique des années 80, Noël est la toile de fond du retour de Matt Hunter (Norris) au statut opérationnel de la CIA. Invasion USA ne fait aucun effort pour montrer les nombreuses façons dont quelqu’un peut être tué tout au long de la période des fêtes. Qu’il s’agisse de se faire casser le cou ou d’être tourné avec un bazooka, ce film (qui présente également une bataille dans l’endroit le plus Noël de tous … un centre commercial!) Pourrait être l’étalon-or du genre Action de Noël. Le fait qu’il ait été fabriqué par les gens de Cannon Films ne fait que renforcer sa crédibilité dans cette catégorie.

Rocky IV

Bien que finalement un grand film de propagande sur la supériorité des États-Unis sur la Russie pendant la guerre froide, Rocky IV est aussi un film de Noël aussi édifiant que C’est une vie magnifique. Après avoir perdu Apollo Creed (Carl Weathers) contre le Russe Ivan Drago (Dolph Lundgren) dans un combat d’exhibition, Rocky (Sylvester Stallone) contre la volonté de tout le monde, se rend en Russie pour combattre Drago dans un match de rancune le jour de Noël. Entraînement en montagne, neige et confort d’une cabane en rondins, si Rocky IV n’avait plus de Spirt de Noël, il pourrait être anti-américain. Le fait que Rocky bat Drago le jour le plus célèbre du consumérisme ne fait que renforcer l’angle de propagande qui Rocky IV met hors. Oubliant tout cela, c’est un excellent film d’action de Noël, et Rocky battre Drago et amener la foule russe à chanter son nom est un miracle de Noël pas comme les autres.

Arme mortelle

Noël est partout dans ce chef-d’œuvre de Richard Donner. Cependant, à la fin, lorsque Mel Gibson et Danny Glover coincent enfin un Gary Busey dérangé et très en forme, on ne peut nier l’esprit de Noël qui abonde dans la bagarre de rue entre Gibson et Busey. Cimenter ce film dans la tradition des films d’action de Noël est le fait que les couleurs rouges et vertes abondent, et quelques instants seulement avant le combat susmentionné, Busey a crié et a tourné une émission de télévision. Un chant de noel. Les personnages de Riggs (Gibson) et Murtaugh (Glover) font partie de la légende du film d’action / copain de flic, mais je défie quiconque voit ce film pendant le jour de Noël de ne pas s’arrêter et de le regarder. En fait, lorsque nous rencontrons Riggs, il se présente à nous avec une fusillade dans un parking vendant des arbres de Noël. Avant cela, le film s’ouvre sur un classique des fêtes, « Jingle Bell Rock »!

Cobra

Toute en face, Cobra est votre film d’action Sylvester Stallone de variété de jardin. Il joue Marion Cobretti. Un flic coriace qui doit protéger un témoin (épouse à l’époque Brigitte Nielsen) du « Nouveau Monde ». C’est un groupe dont l’intention est de prendre le contrôle de l’Amérique (ou quelque chose du genre où ils s’en prennent aux «faibles»), et c’est à Stallone et à son partenaire Gonzales (Reni Santoni) qui aime les bonbons de les arrêter. Ce film ne déborde pas de sentiments de Noël. Si vous attendez l’ambiance milquetoast de L’amour en fait alors vous allez être gravement déçu. Cependant, si vous voulez des fusillades dans les supermarchés et autres établissements où il y a des articles de Noël, Cobra est un film d’action de Noël aussi solide que vous le trouverez probablement.

Le long baiser Goodnight

Renny Harlin, réalisé à partir d’un scénario de Shane Black (voir son autre opus Action Christmas ci-dessus dans Arme mortelle), a fait un thriller de Noël bien conçu avec Geena Davis et Samuel L. Jackson étant à leur meilleur niveau. Davis joue un professeur amnésique qui, dans une vie antérieure, était aussi un tueur à gages de sang-froid. Comme beaucoup de films de cette liste, Noël n’est pas la raison du scénario, mais il y figure en bonne place. En fait, il y a aussi un défilé saisonnier dans lequel Davis doit essayer d’empêcher certains méchants de réaliser un scénario vraiment horrible. Encore une fois, ce film est riche en couleurs et en joie de Noël, et il est certain de susciter une réaction positive en tant que quelque chose à regarder après le repas de Noël.

Baiser Baiser Bang Bang

Le scénariste / réalisateur Shane Black doit adorer Noël, car c’est un autre film que l’auteur de l’action de Noël a mis pendant les vacances. En fait, ce film démarre avec Robert Downey Jr. volant un dans un magasin de jouets! Cela commence une litanie d’événements qui finissent par voir Downey (avec les aides de Val Kilmer et Michelle Monaghan) impliqué dans un mystère de meurtre avec Noël et Hollywood servant de toile de fond. En plus d’être l’un des films d’action de Noël les plus amusants, les plus fous et les plus inventifs jamais réalisés, Baiser Baiser Bang Bang est aussi un film helluva. Avec son dialogue vif et ses scènes d’action de Shane Black, Robert Downey Jr. est l’acteur parfait pour ce film et la saison de Noël.

Homme gros

Cet étrange film d’action de Noël met en scène Mel Gibson dans un rôle qui ressemble à tout ce que Martin Riggs n’a jamais connu. Gibson a apparemment atteint ce stade de sa carrière où il peut et ne peut pas jouer au Père Noël. Son point de vue est sombre et cela a du sens car il a une entreprise qu’il essaie de protéger … Je veux dire, Gibson est vraiment le Père Noël! Pendant ce temps, un jeune enfant veut le voir mort car il n’aime pas le cadeau qu’il a reçu d’Ol Saint Nick. Ajoutez Walton Goggins comme la personne essayant de le tuer, l’armée américaine ayant également besoin de ses services et Homme gros est probablement le SEUL film d’action de Noël qui aurait pu (ou aurait dû) sortir en 2020.

Jeux de rennes

Ce film d’action de Noël rempli de sexe voit Ben Affleck jouer le rôle d’un homme mort simplement pour pouvoir se connecter avec l’ex du mort (Charlize Theron). Tout cela a du sens jusqu’à ce qu’un braquage de casino soit jeté dans le mélange avec Affleck en tant que participant réticent. Comme vous pouvez l’imaginer, après avoir quitté la prison, il ne veut certainement pas y retourner et, eh bien, ce sont les vacances, non? Jeux de rennes n’est certainement pas l’étalon-or du genre de film d’action de Noël. Cependant, il est dans le genre, il déjoue de nombreuses conventions de Noël en donnant aux téléspectateurs du sexe à regarder ET il est réalisé par nul autre que le légendaire John Frankenheimer. Il a fait Le candidat mandchou au cas où vous voudriez quelque chose d’autre à regarder le 25 décembre.