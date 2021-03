Filmer Harry Potter a été une expérience suffocante, déclare la star Rupert Grint

Rupert Grint a partagé quelques réflexions sur son temps dans le Harry Potter la franchise. Alors que l’acteur, qui a donné vie à Ron Weasley, a finalement apprécié son séjour dans le monde sorcier, il a également décrit le processus comme suffocant. Grint a passé une décennie complète, la majeure partie de son enfance, à filmer des films et, parfois, cela lui a donné l’impression qu’il avait besoin de voir ce qu’il y avait d’autre.

L’acteur a récemment discuté de son expérience sur un épisode de la Expert en fauteuil podcast, hébergé par Dax Shepard. Rupert Grint a expliqué qu’en tant qu’acteur, il voulait explorer d’autres choses. Mais, à l’époque, il était obligé de jouer à Ron Weasley pendant une décennie complète, année après année. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

«Il fut un temps où ça étouffait assez, parce que c’était lourd, parce que c’était tous les jours pendant 10 ans à la fin. C’était une expérience formidable. Une si belle sorte d’ambiance familiale … comme, « Je veux faire autre chose. Voir ce qu’il y a d’autre là-bas. » Ça n’a jamais fini. Chaque année, nous sommes revenus. Et c’était un peu comme Groundhog Day parce que c’était les mêmes sets. C’était les mêmes personnes. Mais c’était génial. J’ai adoré. «

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint et le reste des jeunes membres de la distribution ont pratiquement grandi sur le tournage du Harry Potter films. La pierre du sorcier est sorti en 2001 et ce train ne s’est arrêté qu’à la sortie de Reliques de la mort, partie 2 en 2011. Naturellement, après plusieurs années, tout acteur voudrait probablement explorer d’autres options. Mais cette situation n’était pas propice à l’exploration.

Rupert Grint a depuis évolué vers d’autres projets. Il joue actuellement dans la série de M. Night Shyamalan Serviteur sur Apple TV +. Certains de ses autres crédits post-Potter incluent Charlie Countryman et le Arracher Émission de télévision. Parler un peu plus de Harry Potter, Grint a expliqué que Coupe de Feu était l’un de ses plus grands regrets. Plus précisément à cause de son choix de cheveux dans la quatrième entrée, qui a été publiée en 2005.

« Mes cheveux dans le film quatre sont l’un de mes plus grands regrets. Je pense que tout le monde a en fait eu une phase d’avoir ces cheveux très longs. Ils ont aimé, c’était un peu sorcier. Nous avons traversé notre puberté devant la caméra. »

Actuellement, Warner Bros.est en train de filmer Bêtes fantastiques 3, la troisième entrée dans le Harry Potter série prequel. Le plan est que la série totalise cinq films. Le studio envisage également d’étendre davantage la franchise, avec une éventuelle émission de télévision et d’autres projets. Avec HBO Max opérationnel, l’espoir semble être que le monde sorcier puisse s’étendre bien au-delà de ce qui existe déjà. La question de savoir si l’un de ces plans impliquera ou non le casting d’origine, et si oui ou non ils seraient disposés à revenir, reste incertain. Vous pouvez consulter l’interview complète de Rupert Grint sur le podcast Armchair Expert.

