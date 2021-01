Fight Of Animals: Arena amène les Meme Fighters dans une plus grande arène

Digital Crafter a pris son Combat d’animaux bagarreur dans un état plus grand. Le développeur a récemment lancé Combat des animaux: Arena sur Steam.

Combat des animaux: Arena est un jeu de combat qui rassemble les combattants du jeu précédent. Les joueurs peuvent se battre sur différentes étapes avec différents objets et supports. Le jeu mène également le combat en ligne avec un support pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs locaux et en ligne.

Similaire au jeu précédent, Combat des animaux: Arena est simple à jouer, même pour les joueurs de jeux de combat les plus novices. Le jeu ne nécessite que quatre boutons et des entrées directionnelles, de sorte que les joueurs peuvent facilement intervenir à tout moment.

Combat des animaux: Arena ajoute également de nouvelles fonctionnalités «Double Jump» et «Dash / Evade» pour rendre les combats plus intenses. Bien que les commandes soient assez simples à apprendre, les joueurs devront travailler à l’apprentissage des combos pour s’assurer qu’ils sortent victorieux.

Les objets et les armes sont introduits dans Combat des animaux: Arena. Les joueurs peuvent saisir divers objets dans les étapes pour les lancer sur leurs adversaires ou les utiliser comme armes de mêlée. Certains éléments, comme la viande sur les os, sont également comestibles.

Chaque étape se déroule dans un environnement unique. Tout au long de ces niveaux, il y a différents types de pièges que les joueurs devront rechercher. Par exemple, dans le marais, l’eau ralentira les joueurs. Dans le niveau plus froid, les joueurs peuvent sauter sur la glace.

Un autre exemple montre des joueurs se cachant dans un buisson jusqu’à ce que leurs adversaires soient suffisamment proches pour frapper. Certains environnements présentent d’autres dangers tels que la chute de glaçons du ciel et de mystérieux portails.

Le nouveau titre offre plus d’opportunités multijoueurs aux joueurs. Plusieurs serveurs sont disponibles pour que les joueurs puissent sélectionner celui le plus proche de leur emplacement. Artisan numérique déclare disposer d’un code réseau en ligne de restauration stable et de haute qualité. »

Les salles en ligne permettent aux joueurs de jouer plus facilement en ligne avec d’autres joueurs. Les paramètres incluent les niveaux de difficulté, le nombre de joueurs, les modes de jeu, les limites de temps et l’activation ou la désactivation des éléments. Les jeux peuvent être publics ou privés avec un paramètre de mot de passe supplémentaire. Les joueurs qui veulent combattre en ligne peuvent également rejoindre le serveur Discord de Digital Crafter pour combattre d’autres amis et ennemis.

Digital Crafter continue de mettre à jour les deux Combat d’animaux et le nouveau titre d’arène. Le développeur a récemment annoncé un nouveau personnage jouable appelé Kung Fu Dachshund.

Combat des animaux: Arena est maintenant disponible sur PC via Vapeur.