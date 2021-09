FIFA 22 TOTW 1 dévoilé ! Démarrez le jeu du bon pied

Avec le jeu désormais disponible sur EA Play, FIFA 22 entame déjà sa saison. FIFA 22 TOTW 1 dévoilé attentif au meilleur de la semaine.

FIFA 22 approche à grands pas et nous l’attendons avec impatience. La vérité est que certains utilisateurs peuvent déjà en profiter via l’abonnement EA Play, au moins ses 10 premières heures. Et la FIFA, pour faire chauffer ses moteurs, a déjà commencé sa saison avec lui FIFA 22 TOTW 1.

Propre compte officiel voulait partager l’image avec les 23 meilleurs joueurs de la semaine ou, en d’autres termes, les membres de l’équipe de la semaine. Ces joueurs sont donnés par leurs performances tout au long de la semaine, et l’équipe et le nombre moyen de joueurs changent en fonction de leurs performances.

On constate donc que les meilleurs joueurs de cette équipe de la semaine sont Salah et Kimmich. Au sein de la ligue espagnole, nous soulignons Vinicius, Bounou et David García. Nous vous laissons la liste complète, avec leurs chaussettes, juste ici :

Liste TOTW 1 FIFA 22 :

TP : Bounou (84)

CT : Thiago Silva (86)

CT : David Garcia (82)

CAD : Faraoni (81)

CMD : Kimmich (90)

MI : Diaz (83)

Directeur général : Sarr (82)

ED : Salah (90)

Ex : Vinicius (83)

BU : Dzeko (85)

ST : Toney (84)

La liste des suppléants est la suivante :

Corne (81)

Rebocho (81)

Wirtz (82)

Blas (81)

Toornstra (81)

Caputo (82)

Diallo (81)

Konoplia (75)

Kamara (79)

Bertérame (79)

Douglas (78)

Turgott (74)

FIFA 22 se rapproche de plus en plus et ses cartes commencent à apparaître. Ici, nous vous laissons des informations très juteuses pour les amateurs de ce mode de jeu, alors gardez un œil ouvert et commencez à penser à la grande équipe que vous allez constituer.