FIFA 22 parle bien sûr d’un grand jeu sur PS5

Vous connaissez maintenant le cycle : EA Sports annonce un nouveau FIFA avec un tas de mots à la mode ambitieux et accrocheurs, puis le jeu sort et la communauté le fustige. HyperMotion Technology est le dernier terme marketing inventé par l’éditeur mastodonte pour FIFA 22, et comme d’habitude, sur papier, cela semble transformateur.

Il convient de noter que cette technologie, tout comme les statistiques Next-Gen de Madden NFL 22, est réservée à la PlayStation 5 uniquement – ​​attendez-vous à une expérience différente sur les consoles de dernière génération comme la PS4. Alors quoi en fait est La technologie HyperMotion, alors, et comment améliorera-t-elle le gameplay ? Eh bien, EA Sports affirme avoir utilisé une capture de mouvement innovante pour enregistrer le mouvement de 22 joueurs dans un scénario de match réel. Plutôt cool.

Voici où cela devient intéressant, cependant : l’éditeur affirme qu’il utilise l’apprentissage automatique pour écrire des animations sur mesure à la volée en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Cela signifie, en effet, que selon un scénario donné, le jeu « créera » de nouvelles animations en temps réel pour une expérience plus organique et réaliste.

C’est quelque chose que nous devrons voir en mouvement pour vraiment juger – et les petits extraits de gameplay sur le site Web d’EA Sports n’inspirent franchement pas beaucoup de confiance – mais conceptuellement, cela semble intéressant. Cela signifie effectivement qu’au lieu d’être enfermés dans des animations préenregistrées très spécifiques, il existe un nombre presque infini de façons dont les joueurs peuvent réagir, ce qui devrait donner aux matchs une sensation plus réaliste.

De plus, FIFA 22 utilise apparemment la console de nouvelle génération de Sony pour alimenter plus d’IA tactique, ce qui signifie que les attaquants « prendront jusqu’à 6 fois plus de décisions par seconde », leur permettant de mieux trouver de l’espace ou de réagir plus rapidement aux balles perdues. Ce même niveau d’intelligence sera également appliqué aux défenseurs, car ils se déplacent pour couvrir l’espace vacant et travaillent en tant qu’unité pour maintenir une ligne de fond solide.

D’autres améliorations basées sur le gameplay incluent des duels aériens plus réalistes, de meilleures animations de contrôle de balle et une plus grande humanisation, qui permettront aux joueurs de se pointer et de se parler en fonction du contexte du match. Comme mentionné ci-dessus, tout cela semble impressionnant sur le papier, mais il reste à voir à quel point cela aura réellement de l’importance sur le terrain.