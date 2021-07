FIFA 22 officiellement révélé, et tout est question de technologie de jeu HyperMotion

EA Sports a levé le rideau sur FIFA 22 avec une bande-annonce vague comme on pouvait s’y attendre – mais l’essentiel est que l’épisode de cette année est alimenté par «HyperMotion Technology». Soi-disant, cette nouvelle technologie permet à EA Sports de créer un gameplay plus réaliste grâce à des animations réalistes et des interactions avec les joueurs. Le développeur essaie vraiment d’en faire une grosse affaire, il sera donc intéressant de voir si le gameplay réel montre une différence notable de qualité.

En parlant de cela, FIFA 22 sera à EA Play Live plus tard ce mois-ci, le 22 juillet, et des séquences de gameplay ont été promises.

FIFA 22 lui-même est sorti le 1er octobre pour PlayStation 5 et PlayStation 4, et une fois de plus Kylian Mbappé figure sur la couverture. Parmi les autres joueurs « ambassadeurs de la FIFA » figurent Heung-Min Son, Phil Foden, David Alaba, Trent Alexander-Arnold et Christian Pulisic. En d’autres termes, ce sont les joueurs que vous verrez dans et autour des menus et du marketing du jeu.

