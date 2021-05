FIFA 21 immortalise le joueur assassiné Kiyan Prince à l’occasion du 15e anniversaire de sa mort

Le jeune joueur assassiné des Queens Park Rangers, Kiyan Prince, a été immortalisé dans FIFA 21 à l’occasion du 15e anniversaire de sa mort. Il a été tragiquement poignardé à l’âge de 15 ans alors qu’il tentait de rompre une bagarre à l’école. Maintenant, EA a ajouté Prince à l’équipe QPR dans FIFA 21 en tant que joueur de 30 ans – l’âge qu’il aurait aujourd’hui si sa vie n’avait pas été écourtée. La technologie de l’IA et l’illustration photo-réelle ont été utilisées pour recréer à quoi aurait ressemblé le joueur.

Kiyan Prince sera jouable dans FIFA 21 à partir de demain sur PS5 et PS4 via le mode carrière et Kick-Off, et des objets personnalisés peuvent être gagnés dans Ultimate Team. En remplissant les objectifs du jeu, vous pouvez gagner un kit spécial Kiyan Prince Foundation inspiré du kit domicile QPR 04/05 ainsi qu’un TIFO dédié au joueur, qui s’active chaque fois qu’un but est marqué. EA fera également un don à la Fondation Kiyan Prince, mise en place par son père à la suite du meurtre.

Il y a 15 ans aujourd’hui, Kiyan Prince a perdu la vie. Aujourd’hui, nous honorons son héritage et le joueur qu’il était destiné à devenir. Présentation @QPRle nouveau numéro 30 de @TheKPF @EFL #LONGLIVETHEPRINCE pic.twitter.com/tlVHu7JDt0 – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 18 mai 2021

Dans le monde réel, Kiyan Prince sera répertorié comme membre de l’équipe QPR pour la saison 2021-22. Son image sera utilisée dans une campagne publicitaire JD, et une carte Match Attax qui lui sera dédiée sera également produite. Le Dr Mark Prince OBE, le père de Kiyan, a déclaré: « Je veux que l’on se souvienne de mon fils non pas pour la tragédie de sa mort, mais pour le triomphe de ses réalisations. Grâce à cette campagne, j’espère que le monde aura enfin un aperçu du potentiel incroyable de Kiyan réalisé. , nous pouvons honorer son talent et, nous l’espérons, nous pouvons inspirer d’autres enfants à honorer leur propre talent, quelles que soient leurs propres forces. »

«Voulez-vous vraiment avoir l’héritage que vous avez détruit des familles, des frères, des sœurs, des communautés?» ⁰ Le footballeur assassiné Kiyan Prince a été ajouté en tant que joueur de Fifa 21. Son père ce message pour quiconque envisage de porter un couteau ⤵️https: //t.co/CMsR9roX9U pic.twitter.com/RR53gsGLqd – Petit-déjeuner BBC (@BBCBreakfast) 18 mai 2021

Les Ferdinand, directeur du football chez QPR, a ensuite déclaré à BBC Sport: « Si une personne qui joue à la Fifa peut regarder cela et poser son couteau, c’est l’héritage important que nous voulons. » Le club de football a renommé son stade en 2019 en Kiyan Prince Foundation Stadium, ce qui a incité le père de Kiyan à être invité à parler aux joueurs de l’époque.

«L’équipe a été vraiment émue par le courage de Mark et son dévouement à utiliser sa douleur pour empêcher les autres de suivre le même chemin qu’il a dû emprunter. En tant que club, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Fondation Kiyan Prince et cela a été un honneur de connaître Mark à un niveau personnel pendant cette période. Ce qu’il a vécu est le pire cauchemar de tous les parents et sa réponse à une telle tragédie a été vraiment inspirante. «