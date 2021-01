Fiancé de Tiffany Trump: Qui est Michael Boulos?

La plus jeune fille de Donald Trump, Tiffany Trump, a révélé qu’elle et son partenaire de près de trois ans, Michael Boulos, s’étaient fiancés le 19 janvier – juste un jour avant le jour de l’inauguration de Joe Biden et Kamala Harris.

Le diplômé de la faculté de droit de 27 ans s’est rendu sur Instagram pour révéler la nouvelle.

« Ce fut un honneur de célébrer de nombreux jalons, des occasions historiques et de créer des souvenirs avec ma famille ici à la Maison Blanche, rien de plus spécial que mes fiançailles avec mon incroyable fiancé Michael! Je me sens béni et excité pour le prochain chapitre! » elle a légendé une photo du couple à la Maison Blanche.

Alors que le monde entier est probablement familier avec Tiffany Trump, son beau reste un peu plus un mystère.

Qui est le fiancé de Tiffany Trump, Michael Boulos?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Michael Boulos.

Il vient du Nigéria.

Michael Boulos a grandi à Lagos, la plus grande ville du Nigéria.

Il vient d’une famille riche et bien liée, et sa famille est d’origine libanaise.

Boulos a fréquenté une école internationale d’élite au Nigéria. Son frère Fares est un acteur et rappeur qui se produit sous le nom de Farastafari.

La famille Boulos a fondé Boulos Enterprises et le conglomérat coté en bourse SCOA Nigeria, qui a des intérêts dans la vente au détail, la construction, les véhicules et l’équipement. Boulos est basé à Londres.

Ils se sont rencontrés lors de vacances en Grèce en 2018.

Tiffany et Boulos se sont rencontrés au cours de l’été 2018 lors de vacances à Mykonos, en Grèce. Tiffany était en vacances avec Lindsey Lohan à l’époque.

Tiffany était alors étudiante en droit à l’Université de Georgetown. Elle a obtenu son diplôme depuis, mais s’est séparée de son petit ami de longue date, Ross Mechanic, au printemps 2018.

Tiffany et Boulos ont fait leur première apparition publique ensemble en septembre lors d’un défilé Taoray Wang lors de la Fashion Week de New York.

Boulos a fait sa première apparition au domaine Trump à Mar-a-Lago à l’occasion de Thanksgiving.

Apparemment, il n’y a pas eu de mention du commentaire malheureux du président Trump sur le Nigéria pendant les festivités de Thanksgiving.

La mère de Tiffany Trump, Marla, approuve.

Eh bien, au moins sur les réseaux sociaux, elle le fait. Tiffany suit évidemment Boulos sur Instagram, bien qu’il ne soit pas encore apparu sur son flux très actif. Sa mère, Marla Maples, suit également Boulos sur Instagram.

Les commentaires de Trump sur les pays de merde ont provoqué une controverse majeure.

En janvier 2018, Trump a qualifié Haïti, El Salvador et des pays non spécifiés d’Afrique de «pays de ***».

Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, a été indigné par son commentaire, affirmant qu’il était profondément blessant, offensant et inacceptable », et a demandé des éclaircissements aux responsables américains.

Trump a par la suite nié avoir utilisé cette phrase désobligeante et a décrit le Nigéria comme magnifique lorsque le président Muhammadu Buhari s’est rendu à Washington DC en avril.

Tiffany Trump a annoncé ses fiançailles sur Instagram le 19 janvier.

Boulos et Trump ont tous deux révélé la nouvelle sur les réseaux sociaux et leurs adeptes ont adressé leurs meilleurs vœux au couple nouvellement fiancé.

« Félicitations les gars! Tellement heureux pour vous », a écrit un utilisateur d’Instagram, tandis que la sœur de Tiffany, Ivanka, a dit: « Je t’aime Michael! »

Aucun mot de Donald Trump pour le moment, car il lui est toujours interdit d’utiliser la plupart des médias sociaux, y compris Twitter et Facebook.

Amy Lamare est une écrivaine indépendante basée à Los Angeles qui couvre le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Elle est profondément dévouée à son labrador chocolat et une passionnée de longue distance. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.