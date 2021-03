Fiancé de 90 jours et les sauveurs blancs de la télé-réalité

Après huit saisons sur TLC, Fiancé de 90 jours (et ses nombreuses retombées) est pratiquement un empire de télé-réalité.

L’émission originale suit des couples qui passent par le processus de visa K-1. Les fiancés arrivent d’un autre pays, viennent aux États-Unis et ont 90 jours pour se marier.

Alors que certains des couples présentés dans l’émission en savent beaucoup sur leurs partenaires, l’émission met souvent en scène des couples qui connaissent à peine leurs fiancés et certains partenaires semblent carrément sournois. Ils ont peut-être proposé le coup de foudre, ou la relation est apparemment superficielle et elle est censée ressembler à l’un des fiancés.és arnaque l’autre.

L’une des caractéristiques les plus intéressantes de Fiancé de 90 joursé C’est l’ignorance aveuglante que les fiancés américains ont des besoins et des sacrifices de leur amant étranger. Souvent, le fiancé américainé paie la facture des coûts du processus de visa et de la réinstallation.

Mais cela n’excuse pas le terrible traitement de leur fiancéé et le sentiment de droit qu’ils ont sur eux parce qu’ils sont américains, et cela n’excuse pas la nature problématique de la télé-réalité exploitant ces relations pour notre divertissement.

Ce spectacle a beaucoup de comportement de sauveur blanc, où le fiancé américainé fait des commentaires et des actes utiles à leur fiancé, mais utilise ensuite cela comme un moyen de les manipuler et de les contrôler et est probablement partiellement réussi en raison du sauveurisme blanc. Ajoutez cela au fait que de nombreux couples qui apparaissent à la télé-réalité font face à des défis accrus dans leur relation, et le traitement de ces relations par 90 Day Fiancé devient inconfortable.

Est-ce le début de tout un genre de télé-réalité White Savior?

Que signifie être un «sauveur blanc»?

Selon un article utile de Faima Bakar, «la phrase fait référence à une personne blanche qui agit pour aider les non-blancs, mais dans un contexte qui peut être perçu comme égoïste». L’auteur note que ce terme est souvent utilisé pour désigner les célébrités blanches qui se rendent en Afrique pour poser avec des enfants qui semblent vivre dans la pauvreté.

« Certains estiment que cette représentation unique de ces lieux facilite les vues unidimensionnelles des gens de là-bas, prouvée par les innombrables histoires de personnes confrontées à des questions ignorantes sur ces lieux, qu’elles soient originaires de là ou non. »

Il existe également tout un genre de films de sauveurs blancs, dans lesquels une personne blanche intervient et aide une personne noire ou toute une communauté mal desservie. Penser à Le livre vert, L’aide, ou Esprits dangereux. Les gens dans leur vie quotidienne peuvent également incarner des complexes de sauveurs blancs.

Avec 90 Day Fiancé, nous voyons comment le complexe du sauveur blanc se joue dans la télé-réalité, et même si nous ne nous attendons pas à ce que la télé-réalité nous montre les relations les plus saines, elle devrait également s’efforcer d’appeler le racisme quand il se produit, plutôt que d’exploiter ce.

Voici quelques exemples de sauveurs blancs dans 90 Day Fiancé:

Rosemarie et Ed

Ed, 54 ans, de Richmond en Californie, et Rosemarie, 23 ans, des Philippines, ont fait leurs débuts sur Avant les 90 jours saison 4.

Lorsque nous avons rencontré Ed, autoproclamé «Big Ed», nous apprenons qu’il est photographe et qu’il n’a pas été en couple depuis longtemps. Il se rend aux Philippines pour rencontrer sa petite amie Rosemarie.

Il aime la gâter, ayant envoyé de nombreux cadeaux qui, mystérieusement, ne réussissent jamais. En surface, il semble être un gars bien. Quand il est arrivé aux Philippines, il est venu préparé avec des articles comme du dentifrice, des sucettes et des articles pour des relations sexuelles plus sûres.

Ed implique fortement tout au long de sa saison que Rose est sale. Il demande grossièrement qu’elle reçoive un chèque standard, mais refuse ensuite d’en prendre un lui-même. Il lui explique ce qu’est une brosse à dents comme si elle n’en avait jamais utilisé. Il lui dit que «sa bouche n’est pas jolie», et même lorsqu’on lui révèle que sa mauvaise haleine est due à un problème médical, il est toujours inconsidéré.

Il n’a aucun respect pour sa vie aux Philippines, il fait souvent des remarques sur la pitié d’elle et la dureté de la vie là-bas. Et il y a des moments où il lui impose les normes de beauté américaines, comme se raser les jambes ou porter de la lingerie. Ed essaie d’utiliser ses dons et son sens du droit pour contrôler Rose. Quand elle se défend elle-même, il la gaspille et fait des commentaires comme «Je ne crois pas en l’amour», ou la blâme pour la relation qui prend une mauvaise tournure.

Ryan et Stéphanie

Stephanie est une cougar autoproclamée de 52 ans. Elle est fiancée à un homme de 27 ans nommé Ryan, originaire du Belize Fiancé de 90 jours,

Stephanie est une femme riche qui achète des montres Ryan Discount et des vêtements de marque. Elle le soutient financièrement avec et à son insu. Elle a convaincu son amie qui possède un complexe d’embaucher Ryan, mais elle paie son salaire.

Au cours des épisodes, elle discute souvent de combien elle dépense pour Ryan. Quand Ryan fait quelque chose de mal, elle le lui jette au visage. La famille de Ryan a été durement touchée par la pandémie et Stéphanie a donc offert de l’argent à sa famille à plusieurs reprises.

Une occasion particulière, ils ont oublié de dire merci et elle a demandé le retour. Stephanie utilise de l’argent et des cadeaux pour essayer de contrôler Ryan, et grâce à son soutien financier, elle réussit la plupart du temps. Ryan pense qu’il a le contrôle sur sa propre vie, mais si Stéphanie le voulait, elle pourrait lui couper la parole. On dirait qu’elle veut le posséder.

Dans un épisode récent, Stephanie raconte une rencontre sexuelle avec Ryan. Stéphanie ne savait pas qu’il n’utilisait pas de préservatif même si elle a exprimé qu’elle n’était pas à l’aise d’avoir des relations sexuelles non protégées. Elle a été violée, et elle est valable dans ses sentiments à ce sujet.

Indépendamment de leur histoire, ce commentaire sur leur relation telle que décrite à la télévision examine les actions de manipulation et de contrôle de Stephanie. Elle a tort de se livrer à ce comportement. Et Ryan a tort dans ses actions.

Juliana et Michael

Sur la saison 4 de Fiancé de 90 jours, Michael est un homme blanc de 43 ans du Connecticut. Il est divorcé et a deux enfants qu’il aime qualifier de «grands engagements». Sa fiancée, Juliana, est un mannequin brésilien de 23 ans. Il évoque souvent leur différence d’âge de manière grossière, en particulier lorsqu’il a intentionnellement acheté son champagne de son année de naissance, 1996.

Il souligne qu’elle est pauvre et lui donne des cadeaux coûteux. À un moment donné, il dit: «Tu es une pauvre fille brésilienne quand je ne suis pas ici avec toi. Alors tu es un riche Américain quand je le suis. C’est encore plus bizarre quand on considère que l’on ne connaît même pas la situation financière de Juliana.

Lors de son entretien de visa, il était sous-entendu qu’elle était une prostituée.

Michael pouvait seulement dire que puisqu’elle était une pauvre fille du Brésil avec beaucoup de tampons sur son passeport, cela devait paraître suspect. Michael veut juste sauver Juliana, mais c’est basé uniquement sur ses désirs et n’a rien à voir avec Juliana elle-même.

Il a créé un récit dans sa tête selon lequel elle est une pauvre fille du Brésil qui a besoin de lui. Mais ce n’est pas ce que dit Juliana. En fait, dit-elle, paraphrasé, «les hommes ne me contrôlent pas» et a exprimé un vif intérêt pour l’indépendance financière.

Si ce n’est pas une version télé-réalité du sauveurisme blanc, je ne sais pas ce que ce serait.

TLC a eu sa juste part de couples controversés sur Fiancé de 90 jours.

Mais le fait qu’ils continuent à lancer des partenaires où une personne manipule émotionnellement l’autre est fatigant et digne de grincer des dents.

Mais c’est la télé-réalité pour vous, je suppose.

Cela donne au spectateur un aperçu de la façon dont le «sauveur blanc» est un état d’esprit destructeur à avoir. Pour chaque exemple de ce modèle se produisant dans la série, le fiancé sauveur utilise un bombardement d’amour pour contrôler son être cher, comme s’il voyait la relation comme une transaction et non comme un partenariat.