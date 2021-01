Fiancé d’Ally Love: Qui est Andrew Haynes?

Ally Love est un instructeur de Peloton, l’hôte des Brooklyn Nets, et le PDG et fondateur de Love Squad, un site Web de fitness et de style de vie.

Love est originaire de Miami, en Floride, mais réside actuellement à New York. La star du fitness a fréquenté la New World School of the Arts et a obtenu son baccalauréat en beaux-arts de l’Université Fordham. Son site Web déclare même: «Ally Love est une femme aux multiples talents qui prouve que vous pouvez vraiment tout faire.»

Amour allié est clairement en train de tout faire – il vient même de se fiancer à son adorable fiancé, Andrew Haynes. La femme de 34 ans a même profité de ses histoires Instagram pour dire: «Alors, je suis fiancée. Je suis plus que reconnaissant pour l’onction de Dieu sur notre amour et notre vie.

Love a ajouté qu’elle «trouvera bientôt des conseils sur la planification de mariage».

Qui est le fiancé d’Ally Love, Andrew Haynes?

Andrew Haynes est le petit ami de longue date d’Ally Love et maintenant son fiancé. Il n’a pas d’Instagram et garde un profil très bas, donc il n’y a pratiquement aucune information sur lui, mais nous savons que son anniversaire est le 6 avril, ce qui en fait un Bélier.

Love et Haynes se sont fiancés le 4 janvier.

Lundi 4 janvier, Love a annoncé à Instagram que Andrew Haynes lui avait proposé. Elle a posté une photo d’elle et Haynes en train de s’embrasser avec des feux d’artifice en arrière-plan. Elle a capturé la photo: «J’ai dit OUI (et oui) !!!!! … Et pas parce que c’était des feux d’artifice privés juste pour moi / nous. Je partagerai bientôt la proposition, c’était INATTENDU et tellement PARFAIT !! Plus de photos / histoires à venir, mais … TTYL, je profite toujours de ce beau moment avec ma FIANCÉ.

De nombreux collègues de Love’s Peloton ont commenté la photo et félicité l’heureux couple.

Jess King a écrit: «Ouais !!!! Félicitations à vous et à Andrew. »

Emma Lovewell a déclaré: «Tant d’amour pour vous deux !! Toutes nos félicitations!! »

Ils sont devenus officiels d’Instagram en 2018.

Le couple existe depuis 2018, lorsque Love a publié un adorable selfie des deux en vacances, très confortable et mignon. Le couple s’est rendu ensemble à Paris, au Monténégro et en Croatie.

Love a légendé la photo, «US. rencontrez Andrew … nous roulons depuis un moment, et je dois dire que ça ne fait que s’améliorer! Il planifie un voyage surprise annuel … et je ne pourrais pas être plus reconnaissant. De Paris, Monténégro, Croatie – Dubrovnik, puis retour à Paris pour me surprendre avec ma meilleure amie @gabi_rebeschini et sa chérie Aisha. Nous partageons des pays, des villes, créons des souvenirs et cela doit être certains de mes moments préférés parmi nous, bien que les vendredis soirs sur le canapé avec de la nourriture indienne entrent également au sommet – MERCI DE L’AMOUR et bravo à NOUS. «

Ils ont le même anniversaire.

Ally Love et Andrew Haynes fêtent également le même anniversaire. Ils sont tous deux nés le 6 avril, ce qui en fait tous les deux Bélier. Ally Love est celle qui a annoncé leur anniversaire partagé à ses abonnés Instagram le 6 avril 2020.

Elle a posté une jolie photo d’eux faisant du vélo et a sous-titré la photo: «DEUX POUR UN ANNIVERSAIRE !! C’est l’anniversaire #AndrewNoIG TROP !!!!! ⁣ Saviez-vous que nous partageons le même anniversaire?! ?? «Mais il me laisse toujours célébrer comme étant juste ma journée. Cependant, je ne célèbre que parce que vous valez la peine de célébrer !! CHEERS LOVE LOVE. «

Love et Haynes aiment la nature.

À en juger par les photos Instagram d’Ally Love, ils apprécient tous les deux la nature. Ils aiment particulièrement avoir des rendez-vous à l’extérieur et aventureux.

Ils se sont récemment détendus sur la plage ensemble et ont même fait un tour en hélicoptère ensemble le 7 novembre.

Elle a même posté une photo d’eux mangeant du pain ensemble dans la rue alors qu’ils voyageaient. Love a légendé la photo amusante, «VOUS ME RENDRE MEILLEUR. Appelez ça comme vous voulez, mais j’adore vous regarder manger du pain dans la rue et je le ferai avec vous n’importe où, n’importe quand et pour toujours! Juste aussi simple que cela. Trouvez des gens, trouvez un partenaire qui vous rend meilleur, qui vous fait rire et qui est plus patient avec vous que n’importe qui d’autre … et surtout qui AIME DIEU avec vous. dats you #ANDREWnoIG * ajoutant également cet addendum – je suis le drôle de la famille et la raison pour laquelle je peux dire que c’est parce que j’ai écrit cette légende et ma maman l’a dit HAHAHAH * * évidemment cette photo est pré-covid * «

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.