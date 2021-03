FF7RI Episode Yuffie apporte de nouvelles matières, invocations et plus encore!

Eafit

Le nouvel Ultra Slim Burner® d?EAFIT Minceur Active® bénéficie d?une formule encore plus concentrée en actifs pour garantir une efficacité renforcée. Ces principes actifs agissent ensemble pour apporter une quadruple action minceur: Le thé vert et le guarana stimulent la thermogenèse et activent le déstockage