FF7 Remake Developer parle des livraisons futures

« Final Fantasy VII Remake » a été l’un des jeux le plus populaire de 2020, mais ce ne sera pas la dernière entrée dans cette version nouvellement créée du monde emblématique de Square Enix.

Yoshinori Kitase a également un commentaire sur les aspirations des créateurs spéciaux de Famitsu pour 2021. Il mentionne que « le nouveau monde de FF7 ne fait que commencer » et ils progressent en douceur avec le développement. Il dit d’attendre un peu plus longtemps pour de nouvelles informations. Voici la traduction! pic.twitter.com/ScCF3KM39u – ☆ オ ー ド リ ー Audrey ☆ (@aitaikimochi)

L’éditeur a plus de pièces prévues dans cette saga de « Remake de Final Fantasy VII », nous ne savons tout simplement pas quand ils seront disponibles. Eh bien, pour clôturer l’année, l’un des visages les plus importants de Square Enix nous a donné une idée de ce à quoi nous attendre avenir.

S’adressant à Famitsu, le producteur de Square Enix, Yoshinori Kitase, Il a parlé un peu de l’année écoulée et de ce qu’il espère avoir pour lui 2021. Kitase a spécifiquement noté le lancement de « Remake de Final Fantasy VII » l’année dernière et dans une traduction, il a déclaré que le nouveau monde du jeu « venait de commencer ». En plus d’exprimer son enthousiasme pour l’avenir de la histoire, Kitase a déclaré que le développement de la prochaine tranche de la série actuellement « Progresse en douceur. »

Pour l’instant, on ne sait pas combien de temps Square Enix a l’intention de travailler « Remake de Final Fantasy VII » ou lorsque les futurs jeux de la série arriveront.

Actuellement, Square n’a pas fourni de feuille de route sur le nombre de billets qui composeront cette saga refaire, principalement parce que même l’entreprise ne sait pas.

Cependant, il est dit que plus de détails viendront à l’avenir.