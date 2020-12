Fetty Wap explique pourquoi il est tombé

Il y a cinq ans, Fetty Wap était au sommet du monde.

Maintenant, c’est un récit édifiant.

Fetty Wap a expliqué pourquoi il est tombé dans les commentaires Instagram, de tous les endroits.

«Mauvais chefs d’entreprise… avidité et égoïsme… mais c’est presque fini. Je me suis débarrassé de toute cette merde loufoque autour de moi. Maintenant je peux me concentrer sur la musique… et je vais juste regarder,» tapa Fetty en réponse à une enquête sur ce qui est arrivé à sa carrière.

Ce n’est pas que Fetty n’ait pas fait de musique. Il vient de laisser tomber le projet de 14 pistes Vous connaissez les vibrations la semaine dernière.

Peut-être que sa grande famille a distrait le « rappeur mélodique » du New Jersey. Il a six enfants, dont cinq nés entre 2015 et 2018.