Fenyx Rising pour PlayStation 5

Voulez-vous des cours plus amusants que des cours pratiques sur la mythologie grecque? Ensuite, parcourez notre revue Immortals: Fenyx Rising.

L’ombre dans Legend of Zelda: Breath of the Wild est très allongée. Le titre Nintendo a laissé un grand résidu qui se prête à être reproduit. Par exemple, Genshin Impact a reçu beaucoup de critiques pour sa ressemblance esthétique avec l’aventure de Link, bien que plus tard, nous ayons vérifié que cela n’avait pas grand chose à voir avec la jouabilité. Au lieu de cela, comme vous le verrez dans notre Revue des Immortels: Fenyx Rising, L’œuvre qui nous concerne aujourd’hui présente bien plus de similitudes même avec sa propre personnalité marquée.

Le monde ouvert d’Ubisoft est déjà devenu une sorte de tradition. Chaque année, nous avons au moins un ou deux titres de la société qui ont ce format et nous donnent des kilomètres de territoire pour nous perdre. Mais cela ne veut pas dire qu’ils frappent toujours la cible. Il est très possible qu’à long terme, ils finissent par devenir un peu ennuyeux, répétitifs ou que cela nous accable de voir autant d’icônes de lieux importants. Heureusement ce n’est pas le cas.

Tout pour un pari

Mais commençons par le début. L’argument nous met dans la peau de Fenyx, un protagoniste que nous pouvons modifier sans trop de fanfare avec un petit éditeur. Lui ou la jeune femme selon nos critères, fait naufrage sur l’île Aurean qui a été dévastée par le démon Typhon. Là, il rencontre Hermès, l’un des rares dieux à avoir survécu au cataclysme. Cet être particulier nous dit que selon une prophétie, nous sommes les seuls à pouvoir sauver la situation et que tout revient à ce qu’il était avant.

Pour ce faire, nous devrons d’abord rendre l’essence volée à Aphrodite, Héphaïstos, Ares et Athéna, tandis qu’en chemin, nous devenons plus puissants. Donc à la fin et avec l’aide de ces dieux mythologiques, nous devrons affronter le puissant Titan pour rendre le lieu à son ancienne splendeur. Comme vous pouvez le voir, une histoire plus ou moins typique sur le parcours du héros, avec la particularité que c’est Prométhée qui le raconte à Zeus pour élucider un pari. Oui, ce costume est le jeu.

Et le fait est que l’un des points importants de cette aventure est son sens de l’humour, qui oscille entre l’ironique et le tonton le plus gras. Heureusement, en règle générale, c’est assez amusant sans se prendre très au sérieux. Et pour moi, c’est l’une de ses grandes vertus, car cela donne l’impression que les développeurs ont eu carte blanche pour faire et défaire sans avoir à s’en tenir à des schémas prédéfinis.

Il est clair que le titre boit sans dissimulation de Breath of the Wild et de la saga Assassin’s Creed mais malgré les similitudes avec les deux franchises, l’ensemble a suffisamment de personnalité et de caractéristiques qui lui sont propres. Le scénario, les personnages, ou la manière libre d’aborder la mythologie grecque, rend le titre assez léger et ne se sent pas lourd à aucun moment.

L’île des tentations

On peut en dire autant de son monde ouvert considérable, qui, bien qu’il soit encombré d’icônes comme d’habitude dans les œuvres d’Ubisoft, ne donne pas ce sentiment de dépassement. Et c’est qu’à cette occasion et malgré la découverte de centaines de lieux d’intérêt à visiter, à aucun moment nous ne nous sommes sentis dépassés par la situation.

La cartographie est excellente, mais plus sobre que dans les derniers versements d’Assassin’s Creed, ce qui rapproche tout. Cela signifie qu’entre l’utilisation des points de voyage rapide, d’équitation ou de vol, nous prévoyons n’importe où à moins que Madrid ne reçoive une pénalité en sa faveur. De cette façon, nous voulons toujours nous écarter de la mission principale pour mener à bien l’une des activités qui peuplent l’île.

Nous avons également des activités assez variées. Des tests d’habileté, des puzzles ou des défis de mémoire, aux combats et aux courses contre la montre par exemple. Sans parler des chambres du Tartare, qui seraient comme les sanctuaires de l’aventure de Link. Ces donjons ont trois niveaux de difficulté différents, mais en général ils sont tous très intéressants et amusants à terminer. Même à mon goût, la plupart d’entre eux surpassent les vues de Breath of the Wild en complexité et en durée.

Fenyx, le héros dont le monde a besoin

Le combat en revanche pourrait être considéré comme le point le plus faible du jeu, mais toujours assez amusant. D’une part, ce n’est pas aussi tactique que dans Assassin’s Creed, mais en même temps il est agile et rapide sans devenir un simple concasseur de boutons. Nous aurons un coup faible mais rapide avec l’épée, ou un coup avec plus de force et de lenteur avec la hache mais qui peut casser les couvertures. Nous avons également la possibilité d’esquiver ou d’essayer de parer, et surtout d’utiliser des coups spéciaux si nous avons l’énergie nécessaire.

Heureusement, notre personnage deviendra beaucoup plus puissant au fil de l’aventure. Chaque fois que nous vaincrons des ennemis, résolvons des énigmes, explorons les chambres du Tartare ou relevons des défis, nous collectons divers matériaux. Avec eux, nous élargirons notre vie ou nos barres d’énergie, débloquerons des pouvoirs et des capacités divins, fabriquerons des potions ou améliorerons notre équipement.

Cet équipement se compose d’ailleurs toujours d’épée, hache, arc, marteau, casque et armure. Tout au long de notre voyage, nous en trouverons différentes versions, chacune avec ses propres caractéristiques et son style esthétique. La bonne chose est que nous aurons la possibilité de combiner des vêtements et des paramètres sans aucune restriction, donc si vous aimez l’apparence de quelque chose mais pas ses propriétés, nous pouvons les changer. Cela fonctionne comme ceci pour tous les éléments disponibles.

Enfin et surtout, les quatre dieux auxquels nous devons restaurer leur essence nous apporteront des bénédictions alors que nous accomplissons leurs missions principales. Un peu comme lorsque Link a sorti les bêtes divines, seulement ici, elles nous en accorderont jusqu’à trois chacune, donc nous pouvons en avoir jusqu’à douze. Prendre des coups chargés avec l’arc, faire des dégâts en esquivant et même récupérer toute la vie après la mort sont quelques-uns de ces avantages.

La belle Grèce

Maintenant, nous allons nous concentrer sur sa précieuse section artistique, puisque Immortals: Fenyx Rising a fière allure. Il est très vrai qu’il présente des similitudes avec Zelda Breath of the Wild à bien des égards, mais c’est d’autant plus qu’il jouit de sa propre personnalité et j’oserais même dire qu’il est bien plus beau que le titre Nintendo.

Partout où nous allons, il y aura quelque chose qui attire notre attention, que ce soit un temple en ruine, des statues gigantesques, de belles collines ou d’anciens sanctuaires. À cet égard, le monde ne se sent pas du tout vide comme il l’a parfois fait à Hyrule. Il est clair que la mythologie grecque va très loin, et plus encore avec la liberté de création que les développeurs semblent avoir eue.

C’est dommage qu’ils n’aient pas fait le même effort avec l’utilisation du Dualsense, qui n’est pas très utilisé. Nous ne réaliserons quelque chose que lors de la prise de vue à l’arc, ou lorsque nous utilisons la vision spéciale de Fenyx qui nous permet de trouver des lieux d’intérêt. Il est vrai que nous sommes confrontés à un jeu intergénérationnel donc peut-être est-ce compréhensible, mais j’espère que désormais les futurs titres profiteront mieux de cette nouvelle technologie.

Harpes et lyres

Enfin on se concentre sur sa section sonore, qui est à un bon niveau. Musicalement parlant, le jeu alterne compositions émotionnelles et épiques, avec d’autres chargées de tension, toujours en fonction des lieux où l’on se retrouve ou de nos actions. Son compositeur est le britannique Gareth Coker, qui a déjà montré son bon travail dans le grand Ori and the Blind Forest et sa suite entre autres.

Aussi et comme d’habitude dans les œuvres d’Ubisoft, le titre est localisé dans notre langue dans les textes et le doublage. Également avec des voix d’acteurs professionnels que nous avons entendus à plus d’une occasion dans de nombreux films ou séries.

Par exemple, le protagoniste masculin Javier Lorca a participé à des séries comme Orphan Black ou Misfits, en dehors de dizaines d’autres jeux vidéo. De la même manière, son homologue féminine a fait la même chose dans des fictions jouant à Supergirl ou exprimant Jessica Alba dans Sin City. Allez, nous avons de la qualité à revendre dans cette section.

Conclusions

J’affirmerai sans trop craindre que nous sommes confrontés à l’un des couverts de l’année. Oui, nous savons déjà qu’Ubisoft nous donne généralement des triples A sur une base régulière, mais ils sont généralement quelque peu corsés par leurs propres directives. L’affaire qui nous concerne aujourd’hui vole beaucoup plus librement et près du Soleil comme Icare, mais heureusement elle ne brûle pas. Ne pas se prendre aussi au sérieux nous fait beaucoup de plaisir et ne nous alourdit à aucun moment.

Les similitudes en apparence et en mécanique avec Breath of the Wild sont plus qu’évidentes, mais le titre parvient à les combiner avec ses propres idées pour se démarquer et profiter de sa propre personnalité. Action, énigmes, tests d’adresse … Nous avons une grande variété de situations qui peuvent prolonger le cycle de vie de quelques heures mais sans le rendre fastidieux.

Et bien que le combat ne soit pas son point fort, il est suffisamment agile pour être amusant sans le transformer en presse-étoupe. D’ailleurs, une autre des pratiques habituelles de la société française est présente, les micropaiements. Heureusement, ils ne sont pas obligatoires et ne nous donnent que des récompenses esthétiques, mais ils ne pourraient pas être absents.

Allons-y!